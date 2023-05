El PSOE apuesta por redefinr las líneas, itinerarios y frecuencias de los autobuses metropolitanos

Movilidad, transporte metropolitano y vivienda son tres de las cuestiones abordadas por los candidatos socialistas en los Ayuntamientos del Alfoz en un charla-coloquio convocada en el Centro de Actividades de Santa Marta de Tormes, moderada por la vicesecretaria general del PSOE de Salamanca Elena Diego, y que ha contado, además de con los cabezas de lista a la alcaldía de Villares de la Reina y la propia Santa Marta de Tormes, Miryam Tobal y Florián Alonso respectivamente, con la participación activa del diputado César Ramos y el senador Álvaro Gil, miembros ambos de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado y del Congreso.

La movilidad, el transporte público y la vivienda son problemas enquistados en los municipios del Alfoz, que afectan a todos y cada uno de ellos, a los que ni desde la Junta ni desde los Ayuntamientos gobernados por el PP se le han dado solución, “muchas de las peticiones que en este sentido tenían alcaldes y alcaldesas de hace más de veinte años se siguen haciendo hoy porque continúan sin ser atendidas por la Junta” ha recriminado Elena Diego en su introducción.

“Es inadmisible que los trabajadores de Santa Marta de Tormes no tengan un transporte público para ir a sus puestos de trabajo en los polígonos industriales” ha añadido Florián Alonso, “y el alcalde sigue sin reivindicar o poner una solución ni tiene interés alguno en solucionarlo”. Argumento que Miryam Tobal, que encabeza la candidatura del PSOE en Villares de la Reina ha extendido al resto de localidades del Alfoz tras denunciar que faltan vehículos, los que hay son viejos y anticuados, y lo que es peor, las frecuencias son escasas, y las rutas y los itinerarios no son adecuados además de insuficientes para prestar un buen servicio, “es inconcebible que para ir de un municipio a otro en el Alfoz, que distan pocos kilómetros, tengamos que coger un autobús para la capital Salamanca primero”, ha indicado, “cuando la solución es tan fácil como mejorar la conectividad, poner una ruta circular que una todo el Alfoz sin pasar por la capital y que comunique unas localidades con otras” además, ha añadido, de apostar por una política de movilidad sostenible “con carriles bici, una red que comunique y una de verdad mediante un Plan conjunto del Alfoz”, son cuestiones que solo pueden llegar y solucionarse con alcaldes y alcaldesas socialistas porque “en la política de movilidad sostenible está visto que el PP no cree”.

Cesar Ramos, miembro de la Comisión de Transporte y Movilidad Urbana del Congreso, ha indicado en este sentido que el sistema de transporte con autobuses de gran capacidad y de forma lineal, es decir, que unan localidades metropolitanas con la capital solamente, “es un sistema desfasado”, el presente y lo ideal está “en autobuses pequeños y diversificar los destinos”, el transporte metropolitano tiene que prestar un servicio para que “la gente llegue y pueda llegar a donde quiere llegar a donde quiere ir en un tiempo preciso y adecuado”.

Hay que apostar por la redefinición de líneas, con vehículos y medios de transporte más pequeños, ligeros, rápidos, sostenibles y frecuentes, que además de abaratar costes, prestan un mejor servicio, con precios asequibles para fomentar el transporte colectivo en detrimento del privado y el particular” y eso se hace con planificación, inversión pública y políticas adecuadas.

Pero esto solo lo puede poner en marcha gobiernos del PSOE porque “para los socialistas el transporte, la vivienda o la movilidad son un derecho mientras que para el PP es un negocio”

Una idea en la que también ha ahondado Alfonso Gil en la intervención que ha cerrado el acto para dar después la palabra a todos los asistentes. El senador, miembro también de la Comisión de Transporte y Movilidad Urbana de la Cámara Alta, aboga por un transporte público y una movilidad “sin ruido, sin humo y sin muertes”, la movilidad de todo tipo tiene que cambiar, ha indicado.

Lo piden y lo demandan principalmente nuestros jóvenes, que son el futuro, “piden moverse libremente, de forma colectiva, y sin siniestros” y la electrificación, el cambio de modelo, y las nuevas tecnologías tienen que ser parte fundamental para ello.