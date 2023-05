Si buscas casa, puedes acceder a una de estas viviendas protegidas de alquiler y garajes en Huerta Otea

El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado las bases de la convocatoria para una promoción de 18 viviendas protegidas de alquiler y 18 garajes en las calles Vicente Beltrán de Heredia y Lamberto Echevarría, en el barrio de Huerta Otea.

Solicitudes

Según consta en las bases, podrán optar a alquilar una vivienda las personas físicas empadronadas en Salamanca con ingresos familiares en el año fiscal vencido entre 1 y 3 veces el IPREM (como ejemplo para el año 2022, entre 8.106,28 € y 24.318,84 €), a los que se aplicarán los coeficientes normativos según condiciones familiares. Además, no deben ser titular de vivienda según la normativa vigente, tener necesidad de vivienda habitual y permanente en Salamanca, estar al corriente de obligaciones tributarias y estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León en la fecha en la que se solicite el visado del contrato.

También podrán optar las personas jurídicas, sin ánimo de lucro, con solvencia económica, con necesidad de vivienda para sus fines sociales y al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Ninguna persona puede figurar en más de una solicitud y solo se admitirá la primera solicitud presentada en la convocatoria, rechazándose las demás.

La solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes del Patronato Municipal de la Vivienda, cuando se abra el plazo próximamente, se encontrará tanto en la página web www.pmvu.es como en la del Ayuntamiento de Salamanca (www.aytosalamanca.es), en formato electrónico que permita su presentación directa por el Registro electrónico del Ayuntamiento de Salamanca (recomendado por su horario 24 horas), así como su impresión en papel y presentación presencial en cualquiera de las dependencias del Registro Municipal. Al objeto de facilitar la presentación de documentación, se recomienda autorizar la comprobación de datos que figura en la solicitud.

En la solicitud puede solicitarse la preferencia de cinco viviendas. La Gerencia del Patronato, siguiendo el orden del sorteo y los criterios de preferencia señalados en las bases, adjudicará las viviendas, comenzando en primer lugar por las plantas altas. Será posible la adjudicación de una vivienda situada en una planta inferior o de menor precio a la que corresponda si, comunicada al adjudicatario la vivienda inicialmente adjudicada, éste así lo manifiesta por escrito.

Garajes

Por su parte, las plazas de garaje no están vinculadas a las viviendas y se adjudicarán a aquellos solicitantes de vivienda que así lo hagan constar en la solicitud, por orden de sorteo. En el caso de ciudadano no inquilino de vivienda, podrá optar por alguna de las plazas de garaje que no hayan sido alquiladas por los inquilinos de vivienda.