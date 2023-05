Mateos defiende la investigación biomédica que se hace en Salamanca y dice que necesita “apoyo institucional"

El candidato socialista a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, ha defendido esta mañana la sanidad pública salmantina y la investigación biomédica que se realiza en los centros de la ciudad como dos apuestas prioritarias que incluye en su proyecto de gobierno. Acompañado por el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, y por el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha querido dejar claro que “hay dos formas diferentes de gobernar y de gestionar los recursos públicos”.

Así, “el Gobierno de España aporta recursos y fondos económicos para dotar a la sanidad pública de los medios que necesita la población salmantina”, ha asegurado. En concreto, el candidato del PSOE ha destacado las gestiones del Ejecutivo central para conseguir fondos europeos que han permitido dotar al Complejo Asistencial de Salamanca de “tecnología punta” a través de una inversión de 8 millones de euros en equipamientos destinados a la investigación y tratamiento del cáncer. Una actuación a la que cabe añadir las transferencias de 3 millones a la Junta de Castilla y León para la atención de la salud mental y de 10 millones para reforzar la Atención Primaria.

En cambio, “el modelo del PP es el de las promesas incumplidas durante más de 15 años”, en referencia a los centros de salud pendientes en el barrio de Prosperidad y en la zona de El Zurguén, para los que todavía “no se ha movido una sola piedra”. A ello hay que añadir todos los problemas que presenta la sanidad pública en la capital y que suponen “una de los principales preocupaciones para los salmantinos”. Entre los principales, las listas de espera o la falta de médicos “porque las condiciones que ofrece el PP no son las adecuadas para retener a los profesionales que se forman en nuestra Facultad de Medicina”.

“El PP no tiene entre sus prioridades ni la salud de los salmantinos ni la sanidad pública”, ha denunciado, como tampoco impulsa “la investigación biomédica que se hace en la ciudad de Salamanca, que no sólo es puntera a día de hoy, sino que puede serlo aún más en el futuro”. Para ello, ha apuntado Mateos, “hace falta apoyo institucional a esta investigación biosanitaria, a la ciencia y a la innovación, el apoyo que el PP desde la Junta de Castilla y León no le presta y que los socialistas reivindicaremos desde el próximo Gobierno municipal”.