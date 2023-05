Jehu manda un mensaje claro en el Salamanca UDS: "Van a jugar Souley y diez más"

Jehu Chiapas, técnico del Salamanca UDS, ha compartido sus impresiones acerca del partido de vuelta de la segunda ronda del playoff en La Eragudina.

Semana de entrenamientos: "Ha sido cortita y estamos afinando detalles".

Astorga: "Estaremos sin la necesidad de ir a arriesgar y dominar hasta cierto punto. Será un partido duro y de lucha. Seguro que juega Adri tras la suspensión. Los partidos cambian".

Plan de partido: "Prefiero marcar tres goles y sentenciar la eliminatoria en los primeros diez minutos, pero será sufrido".

Guerra en La Eragudina: "Más les vale que estén al 100%. Sabemos lo que nos vamos a encontrar. El jugador que crea que va a ir a comer cocido a Astorga, ya le digo que equivocado está".

Bajas: "No hay convocatoria aún".

3-1 mejor que el 3-0 en cierto sentido: "Ese gol te hace saber que iremos con el cuchillo entre los dedos. El 3-0 puede hacer que te relajes más".

Once en el playoff: "Van a jugar Souley y diez más. No te gusta su salida de balón, así que ya te lo aclaro. Hay posibilidades de que haya cambios y lo estamos hablando aún. Es fútbol y errores siempre hay, no me preocupa eso. No quito jugadores por errores específicos. Es difícil hacer cinco cambios, pero retoques se pueden dar. Solo ven lo malo".

Durán: "Está bien".

Sorteo del lunes: "Me veo compitiendo y el equipo irá a ganar, como siempre. Ojalá haya un desplazamiento cercano. Nos enfocamos en el Astorga".