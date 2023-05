Dani Ponz: "Hay mucha gente que ha creído con nosotros. Cuando se acabe el partido de Unionistas tenemos que mirarles a la cara"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido delante de la prensa local para hablar del choque frente a la Cultural.

Playoff: “El partido es muy interesante y hay mucha gente que ha creído con nosotros, que ha viajado y nos ha animado. Cuando se acabe el partido tenemos que mirarles a la cara. Algunos el otro día no fuimos capaces de mirar a la cara. Me costó mirar a los aficionados a la cara porque el plan de partido no fue el mejor. Es un derbi y tenemos que poner el máximo de nosotros”.

Cuentas: “Nosotros tenemos que ganar. No es fácil ver que el Celta B y el Linares no sumen ningún punto. Que a estas alturas estemos por encima del Mérida y el Córdoba tiene un mérito tremendo. Creo que el Mérida va a ganar los dos partidos seguro”.

Obolskiy y la Cultural: “Es un jugador que, dentro de nuestra ignorancia el año pasado y cuando bajó el Barakaldo, llamamos para firmar. Me llamó el representante para decirme que tenía muchos equipos mejores. Es un jugador muy completo y que daña mucho”.