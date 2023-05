Carlos Valverde confirma que continuará una temporada más como director de cantera del Salamanca UDS

Carlos Valverde, director de la cantera del Salamanca UDS, ha confirmado a este medio de comunicación que seguirá un año más en el cargo.

Salida de Dani Juan en el Juvenil A: "Es una decisión del club al ver que igual el equipo no estaba en su mejor momento. Los cambios hay veces que vienen bien y otras no, pero lo veremos en este mes. Ojalá se pueda conseguir el ascenso, que es el objetivo que llevamos persiguiendo tres años".

Está de acuerdo con su cese: "Es decisión del club".

Víctor Hugo Mora: "Se toma la decisión de que Dani Juan no siga y la opción más asequible para adaptarse es la de Mora, que ha estado en el filial y conoce a los jugadores. Toca ayudarle y apoyarle, mientras que los jugadores deben rendir más en lo que queda porque los entrenadores van y vienen, lo que queda es el equipo. Paolo viene con él y es de total confianza de Mora".

Estado de la plantilla: "Es un equipazo. Se empezó regular porque faltaban los jugadores de México, pero luego se dio un salto de calidad con su llegada. El equipo no está rindiendo por cosas que desconocemos y ojalá se dé un salto adelante con el cambio. Hay total confianza y es un plantillón".

Motivo de que se escape el ascenso a Liga Nacional: "No lo sé decir. Es fútbol... y lo que nos pasó el año pasado sigo sin entenderlo, pero espero que no se nos escape un doble ascenso otra vez porque sería para analizarlo. Igual tenemos un mal de ojo... (bromea)".

Reclamación del filial por alineación del filial: "No puedo decir mucho y el filial es cosa de arriba, por lo que yo no me meto".

Desbandada de jugadores por los descensos: "Lo que ha hecho el Cadete B al quedarse toda la generación este año es lo mejor que puede haber y eso es querer el escudo. Hay gente que debería estar en categorías superiores, pero se quedan con nosotros y es algo digno de aplaudir".

Su ánimo personal: "Es una temporada dura y ves que trabajas bien, pero las cosas no salen. El Cadete Regional y el Infantil Regional no han vivido un buen curso, pero voy a seguir otro año. Lo que nos viene la próxima temporada me hace estar más motivado y toca dar el máximo todavía. Debemos formar mejor a los jugadores y los entrenadores que tenemos en casa".

Futuro: "Sí que estoy cansado porque las temporadas largas y más si no cumples ciertos objetivos, pero no siempre se consiguen las cosas. Me debo a los chicos que creen en nosotros y espero que nadie se vaya del club, es el año que más unidos estamos y yo lo agradezco".

Seguir como entrenador: "Siempre cojo equipos en situaciones complicadas (ríe). Con el filial el año pasado sí que pudimos hacer más, pero con el Cadete Regional ya era complicado levantar el vuelo. Siempre entono el 'mea culpa'. Mi idea es centrarme en la dirección deportiva y en el futuro igual doy un paso hacia a un lado para meterme en el verde, que también me gusta".