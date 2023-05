Ana Pastor respalda al candidato del PP en Béjar en el mítin comarcal

Se cierra el viernes 19 de mayo, octavo día de campaña, en Béjar. El Partido Popular ha realizado hoy su mitin comarcal. El salón de actos de la Escuela de Ingeniera ha acogido a más de 150 personas, con presencia de caras conocidas del PP en la comarca, en la provincia e incluso en Castilla y León, en el que ha sido el gran acto de campaña dentro de la carrera a la alcaldía del candidato, Luis Francisco Martín.

Arropando a Martín han estado los integrantes de su lista electora o Alejo Riñones, que ha recibo elogios en todas las intervenciones sobre el escenario recordando su labor como alcalde de Béjar durante cerca de 20 años. El primero en dirigirse a la concurrencia ha sido el presidente del Partido Popular en Salamanca, Carlos García Carbayo, que ha recordado “recuperar Béjar” es una prioridad para el PP salmantino “no sólo en el gobierno si no también en la esencia de lo que es esta ciudad, da pena pasar por sus calles y ver tantas tiendas cerradas, cerrar la sangría poblacional”. En cuanto al candidato ha resaltado que “tiene propuestas para todo”.

Después ha llegado el momento del candidato, Luis Francisco Martín, que ha definido que ser alcalde es “el cargo más bonito que existe” y ha agradecido la confianza depositada en su figura. Martín se ha mostrado confiado en que no ocurra como hace cuatro años “cuando el PP ganó las elecciones, pero los progresistas se unieron para hacernos perder cuatro años” y que Béjar “no puede perder más tiempo. Dije el otro día en el debate que me duele este Béjar y el señor alcalde se reía ¿Cómo no se va a reír, que no es de Béjar ni tiene el sentimiento de los que hemos nacido aquí?” afirmaba el popular que ha recriminado al candidato socialista que “tenga la poca vergüenza de decir que Béjar esta bien, que será para él y sus amigos, no para los bejaranos, sólo son palabras bonitas para mantenerse en el poder”. Martín ha declarado que la ciudad “nos necesita y no podemos fallar a los bejaranos, llevamos un programa con realidades”.

Cerraba el acto Ana Pastor, ex ministra del PP en los gobiernos de Aznar y Rajoy y vicesecretaria de políticas sociales del partido, que decía al candidato que “no es un candidato cualquier, es el candidato del PP, de un gran partido, que tiene valores, principios, que somos buenos gestores y mejoramos la vida de la gente”. Pastor recordó que Luis Francisco Martín “tiene un proyecto para crear empleo, generar oportunidades y que los jóvenes no se tengan que ir de aquí”: No faltaron referencias en la intervención de pastor al gobierno de España y a la figura de Pedro Sánchez: “sé que a los candidatos del PSOE les molesta que hablemos del sanchismo, pero es que ellos son los candidatos de Pedro Sánchez” y criticó los pactos del PSOE con Bildu, así como las últimas leyes como la de la vivienda anunciadas por el gobierno de coalición.