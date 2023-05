Víctor Camino, Secretario General de Juventudes Socialistas: "Hoy se han paseado en Peñaranda cenizos, tristes y tiempos pasados. Esto va de mirar al pasado o al futuro"

El Partido Socialista de Peñaranda ha vivido una intensa jornada de jueves, con la celebración del tradicional mercado semanal, en el que han tenido especial presencia con la instalación de un punto de información ciudadana en la calle Felix Mesonero (calle Bodegones) por el que han pasado cargos, militantes y simpatizantes.

Un acto, que contaba con la presencia de Víctor Camino, Secretario General de Juventudes Socialistas, la procuradora autonómica Rosa Rubio, el Senador Fran Díaz y la candidata socialista peñarandina, Carmen Ávila.

Durante la presentación Fran Díaz aseguraba que “hemos vivido un mercado intenso, en el que hemos visto lo que es el pasado que representa alguien que fue presidente del Gobierno de España y que fue expulsado con una Moción de Censura en 2018. El pasado que representa también la extrema derecha que gobierna la Junta y que no resuelve los problemas del día a día de Peñaranda. Aquí vienen a hacerse fotos pero nadie con soluciones en cuestiones como el Centro de Salud o la UVI Móvil” y añade que “por no hacer ni atienden a los medios de comunicación locales, que merecen el mismo respeto que los de la capital. Los socialistas estamos aquí para atender a todos y hacer llegar las propuestas que tenemos en materia de juventud en nuestro programa y para demostrar que somos gente que damos respuesta y con ganas de revalidad esa mayoría que nos permita seguir gobernando la ciudad. Aquí hay propuestas, en el resto hay fotos y más fotos, nada más”.

Rosa Rubio, procuradora en la Cortes autonómicas, explicaba que “he venido a dos cosas: apoyar a Carmen Ávila y su candidatura. Creo que tienen el mejor programa, el mejor equipo, el mejor proyecto y la mejor candidatura. Por otro lado quiero recordar que los políticos estamos en nuestros cargos para exponer los problemas y exigir y poner soluciones” a lo que suma que “Ávila y su equipo han manifestado a la Junta los problemas de la ciudad, mientras que PP y Vox han votado en contra de cuestiones tan importantes como la reforma del Centro de Salud, la ubicación en condiciones del servicio de fisioterapia o el arreglo de la carretera entre Peñaranda y Alaraz, no bachear. Han pedido que se ponga en valor la Ruta del Carlos V y nada de nada…se ha exigido la construcción de un pabellón para que los niños del colegio Miguel de Unamuno puedan realizar deporte…lo que han hecho en la Junta es decir no. El 28 de mayo, no tengo duda, ganaremos y seguiremos pidiendo que se lleven a cabo los proyectos tan necesarios para esta ciudad”.

Victor Camino detallaba como “Los socialistas hacemos campaña de manera más optimista y alegre, siempre mirando al futuro. Las elecciones van de eso, de mirar al pasado o al futuro, de quedarnos donde estamos o avanzar. Estamos en un momento definitivo, con mucho realineamiento. Necesitamos de los gobiernos municipales para seguir impulsando el cambio en la sociedad y su avance”.

Camino explicaba que “Castilla y León está viviendo un momento en el que no se puede hacer políticas y en un momento en el que se necesita mayor potencial y respuesta, hacerlo más sencillo y fácil. Tenemos que ir con la cabeza bien alta, lo tiene que hacer Carmen Ávila, por su logros y seguir con la ilusión de continauar avanzando en derechos y libertades. Hoy vemos aquí al pasado pasearse y viendo esa opción de cenizos y tristes, sin propuestas, simplemente intentando destacar un tiempo pasado”.

La candidata de los socialistas peñarandinos afirmaba que “hemos incorporado progreso, derechos, empleo y mejoras en infraestructuras. Esa tarea tiene que seguir mejorando y esperamos poder seguir luchando por Peñaranda con la responsabilidad que nos ha caracterizado. Salimos con una candidatura fuerte, potente, honesta y trabajadora, que representa a todos los sectores de la ciudad, capaz de gestionar un Ayuntamiento como el nuestro”.