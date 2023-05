Una 'nube de gente' recibe a Mariano Rajoy en su visita al mercadillo de Peñaranda

Multitud de personas se acercaban al ex presidente para hacerse fotos y saludar al ex presidente, que llegaba a la ciudad para apoyar la candidatura local del PP

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vivido una multitudinaria visita a Peñaranda este jueves, acto con el que ha querido mostrar su apoyo a la candidatura local del Partido Popular y a su líder, Eva López. Rajoy, acompañado por el presidente de los Populares autonómicos y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el ex ministro Iñigo Fernández de Vigo y el máximo responsable de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, a quienes se unían diferentes cargos provinciales y regionales, recorrían el mercadillo, momento convertido en una ‘nube de gente’ para hacerse la foto y saludar al ex presidente. Durante su estancia, Rajoy visitaba algunos establecimientos comerciales en una ruta que se veía alterada por falta de tiempo y que finalizaba en Los Álamos Laboratorio Gastronómico, donde saludaba al chef Helio Flores y compartía un breve aperitivo antes de continuar con su agenda en Salamanca.