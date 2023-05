“Vamos a cambiar Alba de Tormes y a hacer la vida más fácil a nuestros vecinos”

Luis Tudanca, Secretario General del PSOE de Castilla y León y David Serrada, Secretario General del PSOE de Salamanca, acudieron a Alba de Tormes para apoyar a Elena García, la candidata del PSOE de Alba de Tormes en las próximas Elecciones Municipales del próximo 28 de mayo.

Además, el acto sirvió para presentar públicamente el equipo que acompaña a Elena García. Una candidatura que García definió como “fácil de liderar porque son personas preparadas para llevar cualquier área del Ayuntamiento, personas jóvenes con muchas ideas e ilusión y personas como Manuel Iglesias, no hay nadie en Alba que controle el Ayuntamiento como él y los que gobiernan ahora mucho menos”.

Además de su candidatura, el PSOE aprovechó para presentar en sociedad su programa electoral, compuesto por 70 puntos. De este programa, Elena García aseguró que “va a cambiar nuestra villa y a hacer la vida más fácil a nuestros vecinos, porque los socialistas cuando gobernamos lo hacemos con el corazón, no lo entendemos de otra manera”.

Entre sus propuestas impulsar la puesta en marcha de microempresas y cooperativas, reducir el Conjunto Histórico, promocionar la gastronomía local, el turismo religioso y el de naturaleza, un centro de ocio juvenil, un campo de césped artificial, la finalización de los vestuarios y la construcción de una pista de atletismo.

“Nuestro ayuntamiento en pandemia no ha ayudado a nadie”

Elena García comenzó su mitin atacando al equipo de Gobierno, al que acusó de realizar cuatro años de “mala gestión con una pandemia de por medio, donde el Ayuntamiento no ha ayudado a nadie”. La candidata socialista acusó al equipo de Gobierno de “perder subvenciones continuamente, no atender a los vecinos y no gestionar adecuadamente la bolsa de empleo”.

“Gestión escasa y lenta”

Elena García volvió a enfatizar en sus declaraciones realizadas a este medio de comunicación, donde tildó de “escasa y lenta” la gestión del equipo de Gobierno. Y puso el ejemplo de las normas urbanísticas aprobadas por el Partido Popular en 2014 y que ahora los populares quieren “replantearse en su programa electoral”. “Han tardado 9 años en darse cuenta de que están arruinando Alba de Tormes, por eso su gestión es lenta”, detalló Elena.

Otros de los ejemplos que puso García sobre esta gestión “escasa y lenta”, fueron las obras del parque de El Espolón. “No se preocupan de nada”, apostilló la candidata socialista.