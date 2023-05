Tudanca defiende el proyecto "sólido" de Mateos frente a "la frivolidad de los jeques, de los inventos y de tomar el pelo a los salmantinos" 

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado que los resultados en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo serán "un toque de atención demoledor contra las políticas que el señor Mañueco y el señor García-Gallardo".

Así se ha referido a los líderes de PP y Vox en la Comunidad, y presidente y vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, respectivamente, en la contestación a los medios de comunicación en Salamanca sobre si los resultados de los comicios de la próxima semana tendrán "impacto" a mayores en el ámbito autonómico.

"El 28 de mayo los castellanos y los leoneses le van a dar una nueva lección al señor Mañueco y al señor García-Gallardo, y debería hacerles reflexionar, porque lo que le están haciendo a esta tierra es absolutamente terrible, están cargándose el diálogo social, están atacando los derechos y las libertades de las mujeres, están deteriorando las instituciones, están haciendo una gestión económica tan mala como nunca antes habíamos visto en esta tierra", ha apostillado.

Tudanca ha hecho esta reflexión tras participar en una reunión de trabajo con los integrantes de la lista con la que el PSOE se presenta a las elecciones en el Ayuntamiento de Salamanca, un encuentro que ha tenido lugar en el Consistorio y tras el que el secretario general del PSOECyL ha atendido a la prensa, acompañado por el candidato socialista a la Alcaldía, José Luis Mateos, y el secretario provincial de los socialistas salmantinos, David Serrada.

En ese momento, ha asegurado que José Luis Mateos es "el alcalde que necesita Salamanca" y que la alternativa, en referencia al PP y Vox, es "una réplica del Gobierno del señor Mañueco y el señor García-Gallardo".

Sobre la situación de Castilla y León, cuya Junta lideran los representantes de PP y VOX como ha recordado Tudanca, ha comenzado señalando que en la comunidad "los jóvenes siguen teniendo que marchar por miles y miles porque no hay oportunidades, porque no hay empleo, porque no hay inversiones".

Respecto a ello, ha comparado la situación de España y la concreta de Castilla y León, y ha indicado que las cifras en esa comparación son "demoledoras", pues "España gana población, Castilla y León la pierde; España desde el año 2018 ha crecido de forma muy significativa su riqueza, su producto interior bruto, en Castilla y León se estanca".

Asimismo, ha reseñado, entre otros datos, que "la población activa en España crece y la población activa en Castilla y León baja" y que "los índices de pobreza se han reducido durante los últimos años en el conjunto del país y, sin embargo, en Castilla y León esos índices de pobreza aumentan y con ello se genera más y más desigualdad".

Según sus palabras, esta situación se da "por la falta de proyecto político, por la falta de ambición, por la falta de ilusiones" en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, y frente a ello ha defendido las candidaturas lideradas por el PSOE para los municipios de la Comunidad como la de José Luis Mateos, que se presenta con "un proyecto de ciudad que habla de aprovechar la llegada de los fondos europeos, de crear empleo y atraer inversiones, como están haciendo alcaldes de otras capitales de provincia en Castilla y León, y que sin embargo, no se ha hecho durante los últimos tiempos en Salamanca".

"Esta tierra tiene un enorme potencial que durante demasiado tiempo ha estado desaprovechado y que necesita alguien capaz en el Ayuntamiento de Salamanca", ha aseverado antes de remarcar que José Luis Mateos se presenta en Salamanca con "un proyecto sólido, una ambición, una ilusión" frente a "la frivolidad de los jeques, de los inventos, de tomar el pelo una vez tras otra a los salmantinos" que, según sus palabras, representa el Gobierno que ha tenido la ciudad.