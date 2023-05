Purificación Pozo (VOX) : “Necesitamos crear plazas hoteleras. A medio o largo plazo, Béjar tendrá un Parador”

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Béjar?

Quiero ser alcaldesa porque veo la situación negativa, muy pesimista de estos momentos. En todos los sectores, como la industria, el comercio, el empleo, el turismo, falta mucho por hacer y para cumplir con las expectativas para sacar a Béjar de su crisis económica y social. Me gustaría ser alcaldesa sobre todo para revertir este momento y llegar al esplendor que había hace tiempo

¿Cómo afronta estas elecciones municipales?

Con muchísima ilusión, muchísimo trabajo, porque para cambiar la realidad hay que trabajar mucho. Primero hemos trabajado mucho reuniéndonos con asociaciones, con los grupos deportivos, el tejido social de la localidad, con muchos particulares que nos han expuesto qué problemas ven en esta ciudad. Han sido muchas horas de trabajo en la precampaña, y ahora ya en campaña, seguir el mismo camino. Desde por la mañana hasta la noche, difundiendo nuestras ideas, dando a conocer a mi equipo, al que considero maravilloso, tenemos a gente de todos los sectores de la población: del mundo de la sanidad, del mundo de la industria, con dos alumnos de nuestra escuela que conocen muy bien la problemática de Béjar, autónomos que vienen del sector del comercio, que han tenido que cerrar y saben muy bien cómo parar esa sangría, del turismo, etcétera. No hay que olvidar que tenemos un consejero en la Junta de Castilla y León que es bejarano, Gonzalo Santonja, en Cultura, Turismo y Deportes y a Enrique Sánchez-Guijo, que es Director General de Deportes. Ambos, nada más llegar han tomado medidas para nuestra ciudad, para la Plaza de Toros o Llano Alto. Permíteme destacar que en VOX tenemos otro consejero importante, que coordina Industria, Comercio y Empleo y que hará todo lo posible para paliar las necesidades de Béjar en estas áreas y ya hemos tenido contacto con todos ellos.

¿Cuáles son las claves de su programa electoral?

Llevamos un amplísimo programa, pero por mencionar algunas, empiezo por industria. Hay que facilitar al empresario que venga a la ciudad toda la burocracia, no puede ser que haya empresas que tarden 7 años en trámites y cuando están a falta de la licencia de apertura, se les dice que no está correcto y no pueden abrir. Eso no puede pasar. Vamos a reducir los tiempos al máximo y pondremos una persona encargada de esta labor y que ayude también a cualquier persona en las gestiones con las administraciones públicas. Tenemos que buscar la viabilidad de nuestro polígono industrial modificando el Plan General de Ordenación Urbana que no favorece la instalación de empresas. Habrá un trabajador que se encargue tanto en España como fuera de nuestro país, de captar iniciativa privada que venga aquí. Si hablamos de turismo, por ejemplo, tenemos que crear plazas hoteleras, que no tenemos porque estamos esperando con los brazos cruzados a la iniciativa privada, que no va a venir y desde VOX creemos que debe ser la administración quien dé el paso y las cree. Y estoy pensando en El Bosque, ahí deben crearse plazas hoteleras. Somos ambiciosos y en un medio o largo plazo, Béjar debe tener un parador que debería estar en el Palacio Ducal. Ya sabemos que actualmente es un instituto, pero cada vez son menos alumnos en los dos centros que hay en Béjar y se pueden unificar todos en uno más moderno. Soy consciente de que este proceso llevaría su tiempo.

¿Cuál sería su primera medida si llega a la alcaldía?

Lo primero sería hablar con nuestros consejeros en la Junta para tomar las primeras actuaciones, sobre todo para la Covatilla, donde sólo nos quedan 6 meses para usar los fondos de la reindustrialización. La estación necesita una ampliación, con más cañones de nieve, una balsa de agua y la mejora eléctrica. La Covatilla debe ser lo que es y para lo que se creó: Una estación de Esquí. A partir de ahí ya vendrán más cosas y que en el futuro sea gestionada de forma privada.

El lado más personal de …. Purificación Pozo

Una película: “Kamizake” del bejarano Jesús Colmenar

Un grupo musical: Fito y Fitipaldis

Un libro: “El Humor de mi vida” de Paz Padilla

Un sueño: Que el Palacio Ducal sea algún día Parador Nacional.

Un color que defina Béjar: El verde, indudablemente, es el color de la esperanza, de VOX y del entorno natural de Béjar