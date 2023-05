Los adolescentes e internet: ¿Hasta que punto la red condiciona su vida y su salud?

Los más jóvenes han nacido y crecido en la era digital. Su vida y sus relaciones giran en torno a la red, incluso su educación, con el uso de dispositivos electrónicos en vez de libros o se recurre a nuevas tecnologías para trabajar de manera colaborativa, compartir información o incluso impartir clases online.

Las ventajas que ofrece internet son muchas, pero también hay inconvenientes derivados de una vida ‘conectada’, especialmente en la adolescencia. Dos de cada tres adolescentes, de hecho, admiten que pasar demasiado tiempo en internet tiene efectos negativos en ellos, según una encuesta realizada sobre los hábitos online de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a jóvenes entre 16 y 17 años, así como a padres de entre 35 y 59 años.

¿Condiciona la red a los adolescentes? ¿Cómo les afecta? ¿Qué actividades realizan online? ¿Cuánto tiempo destinan a navegar cada día? ¿Cómo lo hacen? ¿Están ‘enganchados’? A estos interrogantes pretende dar respuesta esta encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que también refleja la distinta percepción que tienen los padres sobre el uso que los hijos hacen de la red y de las redes sociales.

"Se pasa la vida ‘enganchado’ al móvil o en su cuarto con el ordenador", "está todo el día con la Tablet ..." Esta es la impresión que muchos padres tienen: 7 de cada 10 creen que sus están demasiado tiempo conectados, y de media piensan que lo hacen 131 minutos al día entre semana (2 h y 11 min), y los fines de semana más de tres horas. (y más los fines de semana, hasta más de 3 horas). En realidad, se quedan cortos, según la encuesta de la OCU, ya que los adolescentes calculan que pasan conectados a Internet una media de 170 minutos al día entre semana (2 horas y 50 minutos) y hasta 231 minutos en fin de semana (casi 4 horas).

Muchos de los adolescentes son conscientes de que pasan demasiado tiempo conectados a internet, según la encuesta el 52%. Lo que más usan es el móvil, ya que la mayoría tiene su propio smartphone (85%), mientras que en segundo lugar está el ordenador portátil (45%), la consola (33%), la tablet (27%) y el ordenador de mesa.

Parte del tiempo que pasan en la red lo destinan a estudiar, documentarse, buscar información... distintas actividades escolares. La mayoría de los padres creen que esto es lo que hacen sobre todo sus hijos, pero no es del todo cierto.

Las redes sociales, otra forma de relacionarse

Un tercio de los encuestados (506 adolescentes) dice pasar más de tres horas al día en redes sociales. Y y uno de cada 10, supera las 5 horas.

Las redes con mayor carga de imágenes, Instagram sobre todo, pero también Tik Tok son las preferidas por los más jóvenes. Los padres lo saben... aunque andan un poco despistados en otras redes, de cuya existencia no tienen ni siquiera noticia.

Demasiado tiempo en Internet pasa factura

Más de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 17 años encuestados opinan que pasan demasiado tiempo conectados a Internet. Pero aún más relevante es que creen que esto afecta negativamente a algunos aspectos de su vida:

Un 64%, 2 de cada 3 adolescentes, dice que tiene o ha tenido problemas para conciliar el sueño debido a estar tanto tiempo en Internet.

Un 58% de los adolescentes encuestados dice haber sufrido cambios de humor, y casi la mitad (un 48%) ataques de ira.

Un 48% reconoce haber padecido ansiedad.

Algo más de un tercio siente o ha sentido aislamiento social por estar en Internet.

Un 31% ha sufrido acoso escolar (bullying)

Un 13% habla incluso de acoso online, o ciberbullying.

Un 22% piensa que sus notas se han resentido por ese excesivo tiempo de conexión.

Sin embargo, las diferencias de percepción entre padres e hijos son muy grandes, ya que los progenitores ignoran muchos de esos problemas, o consideran que se han producido en mucha menor medida (menos de un 10% saben del acoso escolar, solo un 20% habla de ataques de ira... ).

Desfase entre los adolescente y sus padres

Según refleja la encuenta, Las percepciones y visiones de los adolescentes y sus padres son diferentes: hay un gran desfase entre el tiempo que los padres creen que sus hijos pasan en la red y el que están realmente; tampoco coincide lo que los adultos creen que hacen los menores y lo que hacen realmente; y muchos padres ignoran la magnitud del efecto que internet tiene en la salud emocional de sus hijos.

Y cómo se afronta esto en casa. Según la encuesta de la OCU:

Un 18% de los padres dice recurrir a herramientas de control parental.

4 de cada 10 progenitores dice fijar límites en los tiempos de conexión, si bien en según sus hijos esto es así solo en un 17% de los casos.

Un tercio de los padres se sienten capaces de orientar y ayudar a sus hijos en Internet... pero los adolescentes no lo creen así.

Los jóvenes, por su parte burlan el control con segundas cuentas que sus padres desconocen, o los bloquean para impedir que puedan ver su actividad online.

En la práctica, el comportamiento online no es un tema del que se hable en casa, sin embargo, no se debería ignorar, ya que, como se ve en la encuesta de la OCU, los adolescentes que pasan mucho tiempo conectados (más de 3 horas al día) sacan peores notas y tienen peor salud emocional. Además, están expuestos a peligros reales, no virtuales, como el acceso a pornografía no deseada, realizar compras sin querer o activar servicios de pago online, ser víctimas de robo de identidad online o estar expuesto a ciberpiratería o hackers, juego y apuestas online y uso inapropiado de imágenes compartidas sin su consentimiento.

“La magnitud del problema justifica que se tomen medidas, basadas en información y diálogo, para quedarse con la mejor parte, las ventajas de la red y las redes, y evitar en cambio situaciones peligrosas”, concluye la OCU, que ha puesto a disposición de los usuarios un test para comprobar la adicción a internet.

FUENTE: OCU