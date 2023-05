El Área Joven de Santa Marta estrena logo diseñado por Paula Fuentes

El Área Joven de Santa Marta de Tormes ha estrenado un nuevo logo gracias al diseño de la ganadora del concurso que se organizó desde la Concejalía de Juventud para dar una nueva seña de identidad a este espacio. Paula Fuentes García es la autora del logo que a partir de ahora será la imagen del centro.

El diseño está compuesto por formas circulares de diferentes colores que unidas forman una figura similar a una estrella: “Representa gente que se está abrazando y que junta forma una imagen en la que no puede faltar ninguna de esas personas porque no se completaría el círculo. Los diferentes colores que he empleado representan la diversidad, ya que no somos todos iguales”, explicó la autora del logo.

Paula Fuentes García tiene 22 años y ha estudiado Bellas Artes en Salamanca. Este año además, está cursando un doble máster de Diseño Gráfico y Dirección de Arte.

El concurso para diseñar el nuevo logo del Área Joven de Santa Marta estaba dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, con el objetivo de implicar a este colectivo en la elaboración de la que ya es la nueva imagen del centro