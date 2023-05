UPL pondrá en marcha un plan para fomentar el consumo de productos salmantinos en la ciudad de Salamanca

Fomentar el consumo de los productos de la provincia en la ciudad de Salamanca. Este es uno de los puntos que se ha fijado Unión del Pueblo Leonés (UPL) en su programa electoral al Ayuntamiento de Salamanca, en el cual proponen la implementación del proyecto “Salamanca Proveedora”, mediante el cual se priorizarán los productos de proximidad en la capital.

En este aspecto, los leonesistas consideran que deben impulsarse medidas desde el consistorio que faciliten el fomento del consumo de los productos salmantinos en la ciudad. Un hecho que desde UPL consideran vital para ayudar a fijar población en la provincia de Salamanca, considerando que una provincia con un tejido económico más fuerte y asentado es “indispensable” para la ciudad.

Por ello, los regionalistas proponen impulsar el proyecto ‘Salamanca Proveedora’ desde el Ayuntamiento capitalino, con el objetivo de priorizar los productos producidos en la provincia en la oferta de los establecimientos de la ciudad, así como mantener una colaboración estrecha con otras instituciones como la Diputación o los consejos reguladores de cara a lograr el incremento del consumo de los productos salmantinos.

Y es que, desde UPL apuntan que “resulta un tanto lamentable la dificultad que hay en los establecimientos de la ciudad para poder degustar, por ejemplo, un vino de DO Arribes hecho en la provincia, en comparación con la omnipresencia de los de Rioja o Ribera, con cuyo consumo no estamos fijando población en la provincia ni ayudando a nuestros productores”.

De este modo, los leonesistas plantean que el Ayuntamiento encabece el esfuerzo para lograr un mayor impulso al consumo de los productos de la provincia pues, según señalan, “consumir productos de aquí, implica ayudar a nuestros ganaderos, agricultores y trabajadores de otros sectores, supone fijar población y dar futuro a nuestra provincia”.