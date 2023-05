Los secretos del campo

Yo me crié en Moralina de Sayago y fui a la escuela unitaria con mi padre en Villadepera. Los nombres de los pueblos hacen referencia a árboles.

Hacía labores agrícolas con mi abuelo o primos en vacaciones, dar manojos, trillar, cargar costales, la motosierra con mi padre,… Pero ya no he sido de pueblo. No he vivido de lo que cultivaba o del ganado. He vivido más de lo que contaba, que de lo que hacía.

Este fin de semana hemos organizado en nuestra quesería de Gomecello la tercera feria ecosocial. Muchas actividades de campo para divertir a los niños y suscitar la comprensión de los padres hacia los productos ecológicos y de proximidad. Un bonito día de convivencia que poco tiene que ver con el día a día de la vida de los ganaderos y agricultores. Antes las ferias eran para abastecerse además de fiesta, como sigue pasando en los zocos de Marruecos. Ahora parecen teatros para luchar por una visibilidad y un comercio utópico. Ganan la partida los productos de mercadona.

Las ciudades nos han impuesto un ritmo con el que no sabemos vivir en el campo, ni de jóvenes, ni de viejos. Ayer comprobé que la verbena que funcionó después del Covid entre educadores y chicos de la Casa Escuela Santiago Uno ayer fue más difícil , el próximo año DJ con otras mezclas.

Hablamos de los ODS que no estarán cumplidos dentro de siete años en la agenda 2030. Aunque dediquemos la vida en ello. Nosotros nos dedicamos a todos excepto el de vida submarina. Son indiscutibles como las bienaventuranzas.

Queremos llevar a los jóvenes al campo por salud mental, emocional y física. Estamos consiguiendo mejorar la escuela y su aprendizaje servicio con proyectos por los pueblos. Pero no se resolverá el problema de la España vaciada. La sequía, la inflación, la globalización, una alpaca a cien euros hace inviable una explotación ovina teniendo que cambiar las baterías de las placas solares cada ocho años.

Pero sería fácil, que la inteligencia artificial ayude a gestionar bien los fondos de recuperación de Europa, que se devuelve el 60% en España y nos dejen a los mortales disfrutar trabajando, de nuestras familias, nuestros huertos y los animales.

La inteligencia artificial no puede descifrar un atardecer o la sensación de una mirada o un beso. Pero podría resolver la burocracia que pide Europa y pone nerviosos a los funcionarios y despista a los políticos ya de por sí perdidos en sus interesadas batallas por su propia subsistencia.

Quedan pocos guerreros pero buenos, se han cambiado las boinas por cascos y no sentimos la protección de nuestros abuelos. Los últimos campesinos merecen un final feliz.