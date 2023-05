Cultos y Romerías en la Raya Ibérica: regresan las Jornadas de Religiosidad Popular

Nossa Senhora do Incenso, Penamacor (Portugal)

La segunda edición de las Jornadas de Religiosidad Popular se va a celebrar los días 19 y 20 de mayo en el auditorio de la Santa Casa de la Misericordia de Penamacor (Portugal).

Esta iniciativa es fruto de la colaboración de la cámara municipal de Penamacor con la Universidad de Salamanca (USAL) y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León (IIACYL), y se organizan junto con el Museo Municipal y la Santa Casa de la Misericordia de Penamacor.

Bajo el título ‘Cultos y Romerías en la Raya Ibérica’, su objetivo es dar valor a las romerías y otras manifestaciones religiosas populares que se producen en la frontera central hispano-portuguesa y ayudar a preservar este patrimonio cultural que forma parte de la identidad de la región.

Son fruto del trabajo que desde hace años desarrolla en este campo la cátedra de Antropología de la USAL, que ha estudiado estos cultos en el territorio de la Beira portuguesa.

Los pueblos de la zona fronteriza muestran sus creencias en las romerías a los santuarios marianos situados a ambos lados de la frontera, donde tradicionalmente han acudido españoles y portugueses, en unos parajes naturales donde se produce una convivencia en torno a la fiesta, rica en simbología y rituales donde se mezcla lo profano y lo sagrado.

La Semana Santa o la festividad de los santos y santas patronos de los pueblos son también celebraciones que concentran usos y costumbres ligados a la religiosidad.

Durante los dos días se abordarán varios aspectos relacionados con la temática y se procederá al lanzamiento de la primera edición de la Revista de Religiosidad Popular. Habrá una representación de los cancioneros populares vinculados a la Senhora do Incenso (Penamacor), a São João Baptista de Lavacolhos (Fundão), a la Senhora das Dores do Paúl (Covilhã) y a la Senhora do Leite de Penha Garcia (Idanha-a-Nova).

La inscripción en las jornadas es gratuita pero obligatoria y puede efectuarse en el Museo Municipal de Penamacor, a través del teléfono +351 277 394 106 o del correo electrónico [email protected]

Programa completo en https://bit.ly/jornadasreligiosidadepopular