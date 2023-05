“Presentamos un programa de todos, para una Alba de Tormes mejor”

Elena García, candidata a la alcaldía por el PSOE:

“Querido amigo y vecino albense, gracias por dejarme entrar en tu casa. Es un honor para mí presentarme ante vosotros como candidata por el PSOE a la Alcaldía de Alba de Tormes.

Muchos de vosotros ya me conocéis de mi etapa en el gobierno albense, donde ostenté entre otras, las delegaciones de Seguridad Ciudadana y Empleo. También, durante la presente legislatura, desde la oposición el contacto con vosotros ha sido continuo y hemos dado voz a vuestras demandas ante el Ayuntamiento.

En estos momentos de crispación, en los que parece que todo vale en política, he sido elegida por mi partido para liderar un proyecto de futuro, de conciliación y de seriedad para Alba de Tormes. Para ello me he rodeado de un equipo preparado, que aúna experiencia y sangre nueva, con una ambición indiscutible por cambiar las cosas y ayudar a mejorar la vida de TODOS LOS VECINOS.

Con este equipo, con gran sentimiento de servicio público, las puertas del Ayuntamiento estarán abiertas a cualquier sugerencia o inquietud que nos transmitáis para que sea un espacio en el que todos os sintáis representados.

Quiero también facilitar la labor a los emprendedores, a los empresarios establecidos y a los que pretendan promocionar la Villa. Alba de Tormes debe ser un referente para los vecinos de poblaciones cercanas como lo fue en el pasado, teniendo nuestro municipio como centro de su actividad diaria e incluso de vivienda. Porque la actividad es progreso, como lo es también el incremento de la población o el turismo.

Deseo construir una Villa dinámica, dónde se dé uso a todos los espacios públicos, una Villa con vida, que se convierta en el referente cultural y medioambiental que debe ser.

Una Villa para los jóvenes, festiva, que asiente población, y que ofrezca servicios de calidad y cuide de sus mayores. Una Villa con zonas deportivas y educativas dignas para todos. Una Villa como merece ser: grande, no solo en extensión, sino también y ante todo en calidad, en importancia, en esplendor y en futuro.

Soy vecina vuestra, y desde tal condición quiero liderar este proyecto de cambio que hemos elaborado y que afrontamos con gran ilusión, con ganas de trabajar duro para atender vuestras necesidades y, entre todos, ver el resurgir de Alba de Tormes.

Os pido que leáis detenidamente nuestro programa, elaborado en base a lo sugerido por vosotros, asociaciones, clubes deportivos, pedanías y urbanizaciones. En definitiva, un programa de todos para un mejor Alba de Tormes.

Espero contar con tu apoyo para realizar este proyecto de futuro, que es el tuyo. Siempre a tu disposición. Un abrazo”.

DEPORTES

- Construcción de un campo de fútbol de hierba artificial y terminación de vestuarios.

- Inicio de un proyecto de pista de atletismo y dotación de material necesario.

- Construcción de zonas de juegos tradicionales (petanca, calva, bolillos...

- Fomentar deportes acuáticos como paddle surf, piragüismo, kayak...

- Establecer nuevas actividades deportivas: patinaje, voleibol, kick boxing...

- Impulsar nuevas escuelas deportivas: voleibol, balonmano y pelota a mano.

- Crear rutas de senderismo por vía verde, urbana y rutas BTT.

- Recuperar el Descenso del Tormes, Vuelta Ciclista Santa Teresa y los campeonatos de Fútbol 7 y Voley Playa.

- Reparto equitativo de subvenciones a los clubes deportivos de la villa.

FIESTAS

- Impulsar las Fiestas Locales para que vuelvan a ser el referente provincial que fueron en su día.

- Devolver la relevancia al Libro-Programa de Fiestas y entrega a su debido tiempo.

- Organizar verbenas con orquestas de primera categoría como en la legislatura anterior.

- Aprovechando la plaza de toros cubierta organizar espectáculos taurinos mayores, capeas, novilladas de escuelas de tauromaquia, bolsín taurino...

JUVENTUD

- Promoción de viviendas VPO para nuestros jóvenes.

- Habilitar nuevo Centro de Ocio Juvenil, equipado convenientemente.

- Apoyo y promoción a jóvenes valores de nuestra villa.

- Creación de festivales y actividades culturales alternativas que generen beneficios en el municipio.

- Elaboración de programas de ocio activo y saludable para jóvenes.

TERCERA EDAD

- Promover cursos para acabar con la brecha digital (banca electrónica, app Sacyl Conecta, redes sociales etc.).

- Organizar excursiones y actividades culturales y deportivas específicas para nuestros mayores.

- Establecer comunicación continua entre Ayuntamiento y Asociación de Mayores.

- Mejorar las instalaciones del Hogar del Jubilado.

- Instalar nuevos parques biosaludables.

PEDANÍAS Y URBANIZACIONES

- Las actuaciones en dichas entidades vendrán determinadas por las propuestas que han hecho sus representantes a esta candidatura, o que hagan los vecinos a sus alcaldes pedáneos o Junta directiva, quienes en colaboración con el Ayuntamiento establecerán el orden de las actuaciones en cada caso.

MANCOMUNIDAD RUTAS DE ALBA

- La mancomunidad está integrada por los municipios de Alba de Tormes y Terradillos.

- Proponer ante la asamblea de concejales de la Mancomunidad, la ampliación de los servicios de la misma en materia de cultura, deportes y servicios sociales.

ECONOMÍA Y DESARROLLO LOCAL

- Creación de una Agencia de Desarrollo Municipal.

- Ayuda directa a la puesta en marcha de proyectos de Pymes y Autónomos.

- Reducción de impuestos, tasas y contribuciones locales específicas para Pymes.

- Facilitar el asentamiento de empresas foráneas en nuestro municipio, contribuyendo a fomentar el empleo local.

- Impulsar la creación de microempresas y cooperativas, posibilitando convenios con el Ayuntamiento.

- Promoción del comercio local, incentivando el consumo en establecimientos albenses.

- Creación de un mercado comarcal con productos de la zona.

BIENESTAR SOCIAL

- Aumentar a 500 euros las ayudas por nacimiento o adopción de niños.

- Establecer ayudas para adquisición de material y transporte escolar.

- Continuar con el programa de Ayuda a Domicilio.

- Ampliar beneficiarios del programa “Como en casa”, para que nuestros mayores reciban la comida en su domicilio.

- Actuaciones de mejora en el Centro Ocupacional según necesidades.

- Facilitar apoyo y sensbiliizacióon contra la drogodependencia.

- Realiizar convenios con instituciones para contratar personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

- Reivindicación del servicio de ambulancia las 24 horas del día y de nuevos servicios en el Centro de Salud como rayos X y fisioterapia.

EMPLEO

- Acceso al empleo a través de Bolsas y revisión de las mismas cada 2 años para ofrecer la oportunidad a las personas que no hayan conseguido entrar anteriormente.

- Ayuda a la búsqueda de empleo a los jóvenes y a los desempleados del municipio.

- Promover nuevas Acciones de Formación y Empleo (talleres de empleo). como rayos X y fisioterapia.

INFRAESTRUCTURAS

- Construcción, si la demanda lo requiere, de un Polígono Industrial con el apoyo de la Junta de Castilla y León

- Reforma de la Plaza Mayor, incluida la iluminación de la fuente.

- Construcción de nuevos enterramientos en el cementerio. especializadas en el sector.

- Instalación de alumbrado en el Camino de Los Almendrucales y paseo de las playas de La Dehesa.

- Mejoras de accesibilidad en el municipio para personas con movilidad reducida.

- Incrementar y hacer un uso eficaz de los espacios culturales (teatro, plaza de toros, biblioteca, casa

- Eliminación progresiva de tuberías de abastecimiento que contengan amianto. molino...)

- Instalación de energías renovables para abaratar costes energéticos en edificios municipales, empresas y particulares (paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas).

- Estudio de necesidades de viviendas de protección oficial en el municipio.

- Ampliación de zonas wifi gratuitas

TURISMO Y CULTURA

- Complementar el turismo religioso con turismo de naturaleza y cultural con el fin de alargar la estancia de otras administraciones. los turistas en nuestra villa.

- Presencia de Alba de Tormes en las ferias de turismo y promoción de nuestra oferta turística en revistas

- Promocionar la gastronomía local y comarcal.

- Incrementar y hacer un uso eficaz de los espacios culturales (teatro, plaza de toros, biblioteca, casa

- Apoyo a las asociaciones culturales albenses en la realización de actividades. particulares

- Puesta en valor de la figura de Lope de Vega a través de un certamen de teatro.

- Recuperar las actividades culturales perdidas en esta última legislatura como Concurso literario “Pluma de Santa Teresa”, Certamen Nacional de Teatro, Festival Nacional de Folclore, Crearte y Concurso de Pintura al aire libre.

- Reactivar la Navidad Cultural, Verano Cultural y Feria del Libro, actualmente en decadencia.

URBANISMO

- Reducir el conjunto histórico de los entornos BiC declarados actualmente.

- Subvencionar la rehabilitación de fachadas en el casco antiguo y edificios catalogados.

- Agilizar la concesión de las diversas licencias municipales.

MEDIO AMBIENTE

- Ampliación y mejora de los espacios verdes urbanos.

- Habilitación de nuevos espacios de ocio en la Ribera del Tormes y mejora de los existentes.

- Incremento del número de contenedores selectivos en el Punto Limpio.

SEGURIDAD CIUDADANA

- Ampliar las zonas de aparcamiento y mejorar la circulación y señalización para facilitar el acceso de vecinos y visitantes con el fin de reactivar el comercio y la hostelería a nivel comarcal.

- Aumento de la seguridad ciudadana como garantía de convivencia.

- Realizar de forma continuada campañas informativas sobre Educación Vial.

EDUCACIÓN

- Mantener y efectuar mejoras en los centros escolares.

- Mejorar los medios y las instalaciones a disposición de la Escuela de Música.

- Apoyar las iniciativas relacionadas con el estudio de la Historia de Alba de Tormes.

- Creación del Club de Lectura ‘Sánchez Rojas’

- Establecer convenios de colaboración con la Universidad de Salamanca.