Podemos-IU-AV cuenta a los vecinos cómo 'Otra Salamanca es posible'

Primer acto de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde dirigido a sus militantes y a la sociedad salmantina en general en la plaza del Oeste de Salamanca, donde en la tarde de este sábado han presentado el programa con el que concurren a las elecciones municipales en la capital, además de transmitir ánimos para difundir su mensaje y los avances logrados, y pedir el voto a los ciudadanos.

Entre las propuestas, como ha recordado Carmen Díez, cabeza de lista de la candidatura de la coalición, está el cambio climático "como eje que va a condicionar el resto de las políticas que vamos a realizar y que se traduce en muchas cosas concretas", como puede ser la necesidad de producir energía renovable, el Ayuntamiento y las comunidades energéticas a pequeña escala; un plan de arbolado, porque contribuyen a frenar el cambio climático y también son necesarios para dar sombra en muchas calles; así como que las zonas de bajas emisiones no se queden solo en el centro y la declaración de determinadas zonas contaminantes por el ruido.

Además, proponen introducir "medidas de calmado de tráfico", porque "no se cumple la medida de circular a 30 km/h y hay que controlarlo", así como "ampliar las zonas peatonales".

El acceso a la vivienda, ha recordado, es el segundo eje del programa de la coalición, ya que "es vital para que la gente se quede en Salamanca, además de la emancipación de los jóvenes y también para las personas vulnerables". También piden una moratoria de las viviendas turíticas, que "están proliferando de manera brutal y echa a los vecinos de la zona", además de incidir en la regenerración urbana en edificios de barrios como Garrido, San José o Pizarrales, que "carecen de ascensor y tienen una envolvente térmica deficiente; está en marcha ya, pero hay que acelerarlo".

En cuanto a los servicios públicos, ha añadido, "necesitamos una gestión más eficiente, porque ahora mismo los grandes contratos no podemos cambiarlos, como el agua, recogida basuras o autobús, ya que todo está a largo plazo adjudicado y bien atado, por lo que vamos a tratar al menos que a la hora de ejecutar los contratos se haga conforme a los pliegos". Además, entre sus propuestas, ha recordado Carmen Díez, está la creación de "una red municipal de aseos para gente, no para los turistas en centro, también para los abuelos, que son los que más lo demandan". Y en cuanto al bus urbano, la coalición incluye una línea trastormesina y "desdoblar el búho, ya que mucha gente no lo usa porque tiene un itinerario largísimo".

Rubén Guillén, número dos de la candidatura, ha empezado el discurso recordado las pintadas vandálicas en la carpa que la coalición tiene en la plaza del Liceo. Pese a los ataques, "no nos vamos a detener", ha afirmado.

El acto también ha contado con la intervención de la candidata Pilar Moreno.