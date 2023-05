Dani Ponz: "Las opciones de playoff están netamente difíciles en Unionistas, para qué nos vamos a engañar"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido en rueda de prensa tras el 1-1 en Pasarón con el Pontevedra.

Valoración: "No podemos estar contentos si no ganamos. Ha habido varias fases en el partido. Hemos tenido más córners que nunca en la primera parte y a la segunda no hemos entrado mal. El penalti es una acción desgraciada y nos han marcado, por lo que hemos dado un paso al frente. Hemos ido más con corazón que con cabeza".

Viajar en el día: "Si el día 21 de febrero cuando vine nos hubieran dicho que podíamos llegar a un playoff, seguro que viajamos hasta andando. No he notado nada en mis jugadores".

Óscar Sanz: "No ha jugado porque hay muy buenos jugadores también".

Playoff: "Las opciones de playoff están netamente difíciles, para qué nos vamos a engañar. Debemos seguir intentando ganar para la Copa del Rey".