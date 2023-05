Pablo de Castro: "Nos gusta que se abra Fondo Norte y si hay más gente, mejor para nosotros porque nos llevan en volandas"

"Si soy sincero, me da igual el que sea favorito. Quiero que mis compañeros estén al 100%", ha recalcado el central

Pablo de Castro, jugador del Salamanca UDS, ha atendido de este medio de comunicación para hablar de la actualidad de su equipo.

Playoff: "Estamos muy motivados y con ganas del domingo para jugar en el estadio junto a nuestra afición".

Astorga: "Será difícil y complicado porque en el playoff todos los equipos van a full. Debemos hacer un partido que favorezca nuestras armas para que allí podamos reventar la eliminatoria".

Favorito: "Si soy sincero, me da igual el que sea favorito. Quiero que mis compañeros estén al 100% y salgamos a competir con un buen ambiente".

Su nivel: "He entrenado fuerte y he tenido la oportunidad de nuevo. Me ha tocado jugar y siempre salgo al campo que salgo a hacerlo lo mejor posible. Todos queremos hacerlo bien y vamos a una. ¿Titular el domingo? Eso ya depende del entrenador y es su decisión".

Fondo Norte: "Nos gusta que se abra y si hay más gente, mejor para nosotros porque nos llevan en volandas. La afición aprieta al equipo rival y le mete presión".

Futuro: "Estoy 100% centrado en lo que viene, que no es sencillo y solo pienso en el ascenso con el Salamanca esta temporada".