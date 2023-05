Laura Escanes confiesa que tiene con Álvaro de Luna el mejor sexo de su vida

Laura Escanes se convertía en noticia hace unos días al confesar, durante una entrevista con el tiktoker Nyxellap, que estaba teniendo en la actualidad "el mejor sexo de su vida". Unas declaraciones con las que dejaba claro que nunca había tenido una vida íntima tan placentera como la que tiene ahora con Álvaro de Luna y que muchos interpretaban como un dardo a Risto Mejide, del que se separó el pasado mes de septiembre después de siete años de relación.

Consciente del revuelo que causó su sorprendente revelación, la influencer se veía obligada a aclarar en Twitter que en sus palabras no había ningún mensaje oculto a su exmarido: "¿Podéis parar de relacionar cada cosa que digo con pullitas o zascas? A ver si no voy a poder hablar de nada porque TODO se tiene que relacionar con querer hacer ver que hay mal rollo" pedía molesta.

La polémica no cesaba aquí, ya que hace unos días Laura se mostraba bastante molesta con la revista Forbes por omitir su nombre en el podcast que tenía junto a Risto y que ha sido reconocido como uno de los 50 mejores de nuestro país: "Se han dejado poner a alguien en este podcast. El proyecto no era solo suyo" escribía en sus redes sociales.

Consciente de que su relación con su exmarido está en el punto de mira tras sus últimas declaraciones, la influencer ha querido dejar claro que de 'mal rollo' con el padre de su hija, nada de nada. "Yo me lo tomo con ironía pero es verdad que según qué cosas te pueden afectar. El podcast es un proyecto del que yo me siento súper orgullosa y estoy feliz de que se nos reconozca a los dos. Hay buen rollo, para los dos lo más importante es Roma y así lo mantenemos" ha afirmado.

Sobre sus declaraciones acerca del mejor sexo es el que está teniendo ahora, Laura asegura que no es un zasca a Risto "para nada", y asegura que "si estás en una relación y no piensas que estás en tu mejor momento no estés en esa relación".

Y es que como desvela, está enamoradísima de Álvaro de Luna -"es el mejor para siempre" desvela con una sonrisa- y, si pudiese hacerlo, no dudaría en parar el tiempo: "Estoy muy feliz, en mi mejor momento, y quiero pensar que va a ser así durante mucho tiempo". Sin embargo, y aunque reconoce que "ha habido momentos más difíciles", no cambiaría nada de su pasado porque "lo que soy hoy y lo que estoy haciendo hoy es por todo lo que he pasado y no me arrepiento para nada, he sido muy feliz".

"No borraría nada de lo malo, son todos los aprendizajes que nos quedan luego para darle a mi hija, para mí misma, es importante ser conscientes de los errores, de los momentos más duros, es importante" apunta.