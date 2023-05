Kiko Matamoros cuenta toda la verdad sobre el mensaje que le envió a Makoke

El pasado fin de semana, Makoke desvelaba en 'Fiesta' un mensaje que Kiko Matamoros le había enviado en 2019, dejando a entrever que su relación con él no había sido tan mal como se pensaba y demostrando que su matrimonio se acabó con sentimientos de por medio. El colaborador ha reaparecido en 'Sálvame Diario' después de pasar unos días fuera de España junto a su pareja, Marta López Álamo, con motivo de su despedida de soltero y ha despejado todas las dudas.

"Aquí cada uno cuenta la historia como le da la gana" comenzaba diciendo el colaborador, dejando claro que la historia que Makoke contó el pasado fin de semana no tiene nada que ver con la realidad. "Esta señora para tener interés tiene que hablar de mí" confesaba y a partir de ahí comenzaba a desmentir palabra por palabra de su exmujer.

"Esta señora dice que yo me casé enamorado, pues el mismo día que me casé había estado con otra señora con la que tenía una relación y por la que me hice este tatuaje" confirmaba Matamoros, dejando claro que no sé casó enamorado y que su boda fue todo un paripé.

En cuanto al mensaje que vio la luz el pasado fin de semana, el colaborador ha asegurado que "Marta lo conocía" y ha procedido a contextualizar el momento en el que se envía el mensaje. Fue en 2019, cuando él se encontraba en el hospital después de haberle detectado un pólipo y haberle advertido de que le tenían que intervenir para extraerlo.

"Estando en el hospital ella me manda un mensaje amable y conciliador, en el que me dice que si necesito algo que cuente con ella y yo le correspondo con el mensaje que me gustaría que se viera" explicaba el colaborador. Después de recibir esas palabras por parte de su exmujer, él procedió a enviarle lo siguiente:

"La verdad no sé cómo saldré de esta. Ni lo que me espera por delante. Estos días me he acordado bastante de cuando los tiempos fueron buenos y te he podido recordar de la mejor manera. Te ruego que no le cuentes nada a nadie de este mensaje. Aquí cada uno interpreta las cosas a su manera" le enviaba Kiko.

Matamoros ha terminado su intervención sobre este tema dejando en el aire algunos asuntos que a Makoke se le han olvidado mencionar en su programa: "Se le olvidó decir a esta señora que tengo un juicio pendiente porque ella sigue manteniendo unas acusaciones por las que me imputan tres delitos. Se le olvidó decir que la fiscalía ha solicitado el sobreseimiento y también se le olvidó decir que sigue manteniendo y pidiendo una orden de alejamiento".