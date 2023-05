Jehu: "Nos sentimos como pez en el agua en estos ambientes. Mi equipo siempre es favorito"

Jehu Chiapas, técnico del Salamanca UDS, ha compartido sus impresiones acerca de la segunda ronda del playoff frente al Atlético Astorga.

Segunda ronda: "Fuimos más contundentes, pero el equipo lleva semanas en una línea parecida de juego. La idea es seguir así. Es fútbol y no es algo aislado, el grupo viene creciendo y sabe a lo que jugamos. No hay exceso de confianza y tenemos los pies en la tierra".

Astorga: "Es diferente, pero tiene debilidades como todos. Buscaremos aprovechar estos factores".

Helmántico: "Sería lo ideal conseguir una ventaja, pero son dos partidos y hay 180 minutos. Ojalá se pudiera definir en la ida, aunque si no es así, tampoco pasa nada. Lo único que importa es que ellos nos ganan 1-0 por la posición en la tabla y ya dependerá de cómo vaya la fiesta se ve todo de una forma. Venir al Helmántico es difícil e ir a Astorga es igual".

Once: "Probamos varios onces, pero ustedes publicaron uno. No he hablado con mis jugadores".

Ambiente: "La gente del Salamanca siempre responde, pero esto es el Salamanca y nos sentimos como pez en el agua en estos ambientes".

Favorito: "Depende de lo que te guste. Tenemos mejor plantilla. Mi equipo siempre es favorito y los veo entrenar o competir".

Bajas: "Souley y Durán van bien".