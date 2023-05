La bisabuela salmantina que triunfa como pintora

Trabajó como auxiliar de enfermería en Cruz Roja, pero ya lleva tiempo jubilada. Tiene 74 años, ya es bisabuela y sus cuadros, expuestos en la sala de exposiciones del Centro Municipal de la plaza de Trujillo, han generado gran expectación.

Hablamos de Ana Julián Bernabeu, alumna del taller de pintura de la Asociación Vecinal ZOES, que se reúne una vez a la semana, donde comenzó a disfrutar con su propia capacidad artística para pintar cuadros. "Antes de exponer ya me preguntaban si vendía mis óleos, porque a la gente le gustaban", explicaba a SALAMANCA AL DÍA.

Finalmente, su nuera la animó a exponer esos trabajos y el resultado ha sido magnífico. "Me ha hecho ilusión verlos aquí todos juntos, me gusta, está bonita la exposición", comentaba al tiempo que destacaba que "soy perfeccionista, intento que me queden bien, doy expresión a los ojo, la cara...".

En esta muestra se pueden ver retratos y cuadros basados en obras de pintores como Gustav Klimt, Salvador Dalí, Pablo Picasso o Joaquín Sorolla. Un despliegue de colores y sensaciones que ilumina los ojos de Ana: "yo soy la misma de antes pero me hace ilusión ver los cuadros así. Si esto me llega a coger con 20 o 30 años".

La exposición de Ana Julián Bernabeu se puede visitar hasta el 16 de mayo en el centro municipal de la plaza Trujillo, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, aunque el sábado y el domingo cierra.