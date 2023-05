El cambio climático, la vivienda y los servicios públicos: ejes de Podemos-IU-AV para el cambio de Salamanca

‘Otra Salamanca es posible’, porque “se puede gestionar de otra manera el Ayuntamiento para cambiar Salamanca”. Un cambio que esta ciudad “se merece, porque son ya muchos años de gobierno del PP y creemos que las fuerzas progresistas pueden ser capaces de llegar al Ayuntamiento en esta convocatoria”. Por eso, la coalición Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde va a basar toda la campaña electoral “animada por esa expectativa de poder llegar al Ayuntamiento y de poder gobernar”.

En este viernes, primer día de la campaña electoral a las elecciones municipales, Podemos-IU-AV ha presentado, de la mano de su cabeza de lista, Carmen Díez, y del portavoz de IU, Rubén Guillén, los ejes principales de su programa: el cambio climático, la vivienda y los servicios públicos. Sobre ellos “van a pilotar el resto de medidas” y las actividades que van a realizar en los barrios, también en determinados puntos de la ciudad, “donde vamos a hacer palpable nuestro programa”. Vamos a trabajar a pie de calle como hacemos habitualmente”, ha señalado Díez.

El primer eje, con 22 medidas, “es la adaptación y combatir el cambio climático. No solamente porque en la coalición hay una organización de tipo ecologista, si no que IU y Podemos abrazamos todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente”, ha explicado Carmen Díez. El problema, ha recordado, es que “estamos en una crisis climática y haríamos mal si no tuviéramos en cuenta esa cuestión a la hora de diseñar las medidas de gobierno de los cuatro próximos años”.

Una crisis climática que “viene determinada fundamentalmente por el calentamiento fruto de los gases de efecto invernadero en tanto en cuanto Salamanca no es un lugar especialmente contaminado, pero sí hay que contribuir a ello y lo haremos con una serie de medidas”. Entre ellas se encuentran la producción y el uso de energías renovables, “en este sentido hablamos tanto del Ayuntamiento productor como del Ayuntamiento facilitador de comunidades energéticas locales. Ahí va a estar un poco el futuro, en la producción de energía de tipo renovable, verde”.

También apuestan por aumentar el arbolado, “pero no solamente en el sentido de dar sombra, si no de producir oxígeno y consumir CO2”.

En cuanto a las la zona de bajas emisiones en la ciudad, ya iniciada, “queremos zonas en muchos más puntos, no sirve de nada echar el tráfico de un lugar, en este caso el centro, y distribuirlo hacia los laterales”. Por eso, las medidas de bajas emisiones “no pueden consistir solo en dejar que los coches circulen por determinados lugares, sino que también tienen que ir acompañadas por el fomento del transporte público y también de transportes alternativos para que la gente deje de usar el coche”.

En estas zonas, la coalición introduce “ el factor ruido, tanto procedente de vehículos como ruido ambiental, en nuestro caso el del ocio nocturno”. Por este motivo, ha explicado Carmen Díez, se comprometen “a estudiar la incidencia real del ruido del que los vecinos se quejan tanto y en aquellos que se sobrepasen den diez decibelios, la zona debe de declararse acústicamente saturada, lo que nos permite y nos obliga a tomar determinadas medidas de disminución de ruido”

El segundo eje del programa es el de la vivienda, porque “sin acceso a la vivienda, creemos que es más difícil que la gente se quede en Salamanca. No es que es que necesitemos especialmente más vivienda, hay mucha vivienda vacía y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que necesitamos es que esa vivienda vacía se movilice y se ponga al servicio del alquiler”, ha afimardo. Así, una de las medidas de la futura Ley de Vivienda es la subida del 50% del IBI de las viviendas que “están innecesariamente vacías durante más de dos años, es decir, que vacías con carácter permanente y sin causa justificada”.

También apuesta por “aumentar la reserva de vivienda de protección oficial, que en Salamanca es solamente del 10%; por eso, vamos a exigir el cumplimiento de la Ley autonómica, que pide un 30%, y en cuanto se apruebe la Ley de Vivienda, el cumplimiento del 40%”.

En el mismo sentido, “fomentamos que en muchos barrios existen promociones de viviendas que necesitan una adaptación de sus tejados y fachadas para evitar fuga de calor y de frío, y que necesitan también accesibilidad a través de ascensores. Tienen que poder seguir utilizándose por las personas que las adquirieron, pero el Ayuntamiento tiene que echar una mano y adaptarlas”.

Por otro lado, “tiene que haber un parque municipal de viviendas suficientes para que se puedan atender sobre todo los casos de las familias más vulnerables que no pueden acceder a la vivienda en propiedad o alquiler porque sus ingresos no dan para eso”, ha apuntado

Además la coalición realizará “una moratoria de la vivienda turística, que ya está empezando a preocupar”. En este sentido, Díaz se ha referido al incremento después de la pandemia de la petición de licencias ambientales para vivienda turísticas. “Son edificios enteros que se destinan a vivienda turística, que hemos detectando no solo en el centro, también en las zonas periféricas”.

El tercer eje es el de los servicios públicos. “Necesitamos edificios públicos eficientes. La principal labor del Ayuntamiento es esa, dar unos servicios públicos que es para lo que pagamos unos impuestos”. Por eso, durante la campaña va a desgranar determinadas medidas, por ejemplo, sobre el agua: “El Ayuntamiento recibe un importante canon de 4 millones de euros que no destina al agua, si gobernarnos, vamos destinarlo a la renovación de la red de abastecimiento y a una rebaja del precio a las familia más vulnerables, así como contar con una mayor dotación fuentes públicas y una red de aseos públicos por la ciudad”.

En cuanto al transporte, Díez recordó que se va a poner en marcha un nuevo contrato que traerá serie de mejoras negociadas, pero “se echa en falta un bus transtormesino que conecte entre sí a los barrios de esta ciudad”, por ejemplo.

En residuos y limpieza urbana ya está en marcha nuevo contrato, pero, ha recordado que desde julio es “obligatoria la recogida de materia orgánica de forma diferenciada. Sin embargo, el Ayuntamiento solo lo ha puesto en marcha en una zona de Garrido, y debería desplegado por toda la ciudad”, y también hay que concretar “qué se hace con la basura en CTR de Gomecello”

Son “píldoras” de un programa mucho más amplio, y en el caso de los servicios Carmen Díez lamentó que “los grandes contratos están firmados por años; no vamos a poder poner en marcha esta política nuestra de que los servicios del Ayuntamiento los gestione directamente, más que en unos pocos casos; uno es el de las instalaciones deportivas que queremos gestionar directamente”.

Aparte de estos tres ejes fundamentales, Podemos-IU-AV cuenta con otros en el programa “muy importantes para futuro de la ciudad”, ha apuntado Rubén Guillén. Como es la juventud, “una de las principales fuentes que impulsan la ciudad”. En este sentido, ha hecho referencia a la puesta en marcha de un programa de empleo para el verano. ‘Tu primer empleo, tu mejor empleo’, con el que “los jóvenes tendría una primera experiencia laboral positiva”. En cuanto a la infancia y los colegios, quieren poner en marcha “un plan escolar financiado por el Ayuntamiento que provea de manera gratuita material escolar y ropa deportiva a los niños de las familias más desfavorecidas”. Además, en su programa se incluye la creación de una mesa por el empleo joven y la puesta en marcha de una casa de la música de la ciudad.

Para la coalición, la participación ciudadana “es muy importante”. Por eso, ha comentado, pondrán en marcha “una forma de llegar a los barrios que no se está haciendo de forma correcta,” extendiendo a todos los centros municipales integrados, creando la Concejalía de Barrio, así como la figura del defensor de los vecinos y vecinas ante en Ayuntamiento.

Educación, cultura y deporte también son importantes en su programa. Medidas como asumir la gestión directa de las instalaciones deportivas de la ciudad y garantizar las bibliotecas en todos los barrios de la ciudad.

Son algunas medidas puntuales de un programa amplio que Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde presentará este sábado por la tarde en un acto público a la ciudadanía en la plaza del Oeste.