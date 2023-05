Vilaró y su renovación con el Perfumerías Avenida: "El club está contento y yo también, seguro que todo saldrá bien"

Andrea Vilaró, jugadora del Perfumerías Avenida, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Fin de temporada: "Es un sabor de boca agridulce. Perfumerías Avenida siempre tiene que estar peleando por títulos y eso lo hemos conseguido, pero nos ha faltado rematar en Copa o Liga. El año hubiese sido mejor con algún título y todo el mundo hemos tenido un gran aprendizaje. Solo hay que ver los nombres de los campeones y es muy difícil ganar en el baloncesto femenino".

Su año más duro: "He pasado alguno más complicado por jugarme descensos, pero ha habido mucho ruido alrededor del equipo y hasta Navidad no hemos podido centrarnos en el trabajo diario. Siempre peleábamos con cosas externas del día a día de ir a entrenar y eso no permitía que arrancase todo".

Motivo de no haber títulos: "En la Copa nos faltó frescura por la eliminatoria de Euroliga que jugamos antes y en la Liga nos faltó estabilidad a nivel de equipo. En el momento de jugarnos el título sí que tuvimos el problema de la marcha de Michaela y que Bridget se lesiona de la espalda. Que se vayan dos titulares sí que descoloca".

Maite Cazorla: "Que disfrute vaya al sitio que vaya. Su valor dentro de un equipo es incalculable y en Salamanca siempre tendrá una segunda ciudad. Sabe que puede contar conmigo como amiga suya que soy".

Futuro: "En mi caso es un poco pronto y el club ya dará la noticia que tenga que dar, pero vamos a ir centrándonos en el día a día. La afición necesita ir cogiendo sensaciones. ¿Optimista con quedarme? Estoy contenta en Salamanca, pero todo tiene que ser recíproco. El club está contento y yo también, seguro que todo saldrá bien. Aún no toca hablar de mi persona".

Su mejor campaña: "No sé si es la mejor, pero es la que más minutos he tenido. Llevo cuatro años y el baloncesto te da más o menos. Estoy contenta con lo que he hecho con Pepe y Roberto".