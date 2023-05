Las “madres” hacen magia y bastantes “padres” también

Ahora que al gobierno, a través el Ministerio de Igualdad, prefiere hablar de progenitores y de familias en plural (suprimiendo el singular), quiero dedicar este texto a la familia, madres, padres, hijos e hijas y abuelos y abuelas. La institución más valorada por los españoles y españolas.

Vaya por delante que debemos respetar las diversidades y, a algunas de estas, ayudarlas especialmente. En toda mi vida profesional lo he hecho.

Pero no podemos aceptar que la mayoría sea ahora peor tratada (cambios en el lenguaje, leyes que cercenan el rol de la familia, etc.) que las minorías. Ni que la institución primaria y más valorada (la familia) y el rol de las madres, padres y abuelos sea puesto en cuestión.

Recientemente una institución salmantina me pidió que ayudara a una persona a la cual la madre (por prejuicios) no le dejaba hacer ciertas cosas (no debo dar más datos del caso).

Después de dos sesiones con la madre, no solo entró en razón, sino que colaboró en la solución del problema.

Desde la dirección de la institución me dieron las gracias, acompañadas de una frase: ”Félix, haces magia”.

Mi respuesta fue: “la que ha hecho magia es la madre”, no yo.

En mi experiencia profesional con casos de homosexualidad, transexualidad, embarazo no deseado, discapacidad, etc. he admirado la capacidad de muchas madres y bastantes padres (aunque a ellos les cuesta más) para hacer magia. Es decir que, después de una gran disgusto, comprenden que tener un hijo o hija, dar vida a otra persona, es la decisión más importante en la vida. Y nuestra responsabilidad es cuidarla de manera incondicional, sea niño o niña, homosexual o lesbiana o bisexual o heterosexual, transexual, discapacitada, inteligente o con limitaciones, esté enferma o sana, esté embarazada o no, etc., etc. Y no basta con “resignarse”, ni aceptarla”. Es necesario estimarla, validarla, quererla y cuidarla.

Por eso las leyes no deben alentar de una u otra forma a que puedan abortar, cambiar de identidad, etc., sin que lo sepa la familia. Enseñarles a mentir y guardar malos secretos: todo aquello que les haga sufrir y para lo que necesiten ayuda, acompañamiento, apoyo emocional, profesional y social. La familia es el mayor recurso y el más eficaz. Es la magia del amor y el apoyo incondicional.

Si algunos padres, muy pocos, no aceptan a los hijos e hijas cuando tiene estos problemas, legalmente se les puede considerar maltratadores y obrar en consecuencia.

Pero poner en una ley que a partir de los 16 años pueden pasar por estos problemas y no saberlo los padres es una barbaridad, porque les incita y apoya a mentir, a no contar con la ayuda más valiosa. A veces los hijos e hijas no se acaban de creer en los milagros que hacen las madres y padres.

El Ministerio de Igualdad (por tanto, el gobierno y su presidente, todos autodenominados feministas) ha hecho mucho daño al feminismo, la familia y la infancia.

¿Es razonable que los menores, que dependen tanto de la familia en casi todo, puedan tomar estas decisiones sin que los sepa la familia?

Detrás de esta postura está la ignorancia, desconocer la importancia de la familia y querer congraciarse con los jóvenes y algunos colectivos, apropiándoselos como posibles votantes. La familia y los profesionales no son los enemigos de la infancia.

Los enemigos son los políticos que no saben psicología, psiquiatría, etología, antropología, sociología, etc., no reconocen que las “relaciones de parentesco” son las más estable y necesarias frente a las carencias y problemas de la vida.

Es verdad que los padres no son propiedad de los hijos (dijo una ministra), pero se olvidó decir que tampoco son propiedad del Estado, los educadores ni los profesionales. La vida pertenece a cada persona, todos debemos crear las mejores condiciones para que sean autónomas, construyan su biografía, pero durante la infancia (cada vez hemos ido alargando la adolescencia) no podemos descalificar el agente educador y cuidador más importante, el único incondicional, el que es capaz de hacer magia.