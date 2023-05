García Carbayo sobre su candidatura: "Somos los únicos que salimos a ganar, otros no tienen opciones y sueñan con una carambola"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, han participado en un acto de precampaña junto a interventores y apoderados del PP de Salamanca en la tarde de este jueves en el Hotel Corona Sol.

A unas horas del comienzo de la campaña electoral, García Carbayo ha asegurado que "estas elecciones son muy importantes porque gobernamos muchos ayuntamientos y aspiramos a mucho más aún".

"La visión de futuro es una de nuestras fortalezas porque tenemos liderazgo, decisión, conocimiento del terreno y de las necesidades de los salmantinos, y por todo esto somos el enemigo a batir", continuó el actual alcalde de Salamanca.

Y tuvo un mensaje muy directo para sus rivales en estas elecciones: "Somos los únicos que salimos a ganar, otros no tienen opciones y sueñan con una carambola, y es que algunos han estado desaparecidos estos 4 años y solo ahora sacarán la cabeza cuando deberían esconderla".

Sobre su proyecto de cara a la próxima legislatura, Carlos García Carbayo lo tiene claro y pondrá el foco en "lo local". "Nos vamos a centrarnos en los temas municipales como es la limpieza, el autobús, los deportes, la hostelería, el comercio, el turismo y todo eso en lo que venimos trabajando durante los últimos 4 años", ha asegurado.

Además, el propio Carbayo avisó a sus militantes y pidió que "no permitamos que otros lleven estas elecciones a otro terreno, y lo hacen porque de las cuestiones municipales no tienen ni idea, porque todos podemos sentir en la calle una corriente favorable a nuestro partido a diferencia de otros que no se atreven a pisarla y ni siquiera conocen nuestros barrios. Hay que ir hacia la gente no esperar a que venga a nosotros".

También ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tiene paralizado "grandes proyectos en Salamanca" y que "va prometiendo miles de millones que no tiene y en cambio nos regatea las frecuencias ferroviarias a Madrid o los fondos del español, no se puede más sectario con Salamanca, mientras siga gobernando no hay nada que hacer aquí asique hay que enseñarle la puerta de salida".

En el acto también ha tomado la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha comenzado el acto agradeciendo a todos los militantes del partido porque "son los mejores candidatos, personas comprometidas y preparadas para mejorar la vida de la gente".

"Carlos es el mejor alcalde para la ciudad de Salamanca. Es eficaz, con ideas, con proyectos para mejorar la ciudad y un programa claro y realista. Pero para ganar hay que tener clara una cosa imprescindible, y es que las campañas cada vez son más importantes y hay que movilizarse todo el mundo para convencer a cada persona con cercanía", ha comentado Mañueco, antes de asegurar que este debe ser el primer paso para "acabar con el Sanchismo"