Contamos todas, el compendio de la mejor narrativa escrita por las autoras de Castilla y León en la Feria del Libro de Salamanca

Un libro para recorrer y conocer el panorama literario de lo nuestro. Publicado por Castilla Ediciones en su colección Cuentenario, dirigida por el crítico y escritor José Ignacio García, Contamos todas, en palabras de su coordinadora y prologuista, la profesora y autora Celia Corral Cañas, es una magnífica oportunidad de conocer la riquísima literatura escrita por mujeres en esta tierra nuestra que siempre ha defendido el cuento como género no menor, sino indispensable. Un relato que, en sus palabras, nos ha acompañado toda la vida y que no tiene la importancia que concedemos a la novela ni el respaldo editorial que merece. De ahí la importancia de recorrer la nómina de autores que, en esta tierra, se dedican de forma brillante al cuento, tanto, que la colección “Cuentenario” se va acrecentando con nuevos títulos, el último de los cuales Los gatos no hacen preguntas, es de la autora salmantina Isabel Bernardo.

Libro cuya portada es un regalo visual de la artista vallisoletana Rosana Largo que nos descubre una Alicia sorprendida, supone un acercamiento a la literatura de autoras muy heterogéneas cuyo punto de unión no es ni siquiera la Castilla y León de la que provienen o en la que viven, sino la excelencia de sus relatos. Relatos que, en el caso de Isabel Bernardo, autora y gestora cultural bien conocida de esta Salamanca que según ella, es sinónimo de cultura, se despliega en un sorprendente abanico de propuestas casi unamunianas. “El novelista anónimo” es un relato que incluso sorprendía a su autora convencida de que la escritura del género breve hace que “con pocas páginas pueda desarrollarse un mundo imaginario”. Un mundo que, en el suyo, recorre el eterno debate de las relaciones del autor con su obra y se desarrolla en el año 1968, tan rico en avatares aunque Isabel Bernardo se centra en el primer atentado de ETA, en lo que supone una defensa de quienes sufrieron aquella tragedia prolongada en el tiempo.

Para la autora, lo importante no es obligar a leer, sino enseñar a leer. Sentir el gusto por dejarse llevar por la lectura como un río que fluye y que, en el caso de Carmen Elena Ochoa, venezolana radicada en Salamanca y psicóloga clínica de profesión, se alimenta de lo íntimo para llegar a los demás. Su relato se sirve del paisaje para hacer un ejercicio de nostalgia y agradecimiento a ese nuevo horizonte en el que teje una nueva relación de pertenencia, sabiendo siempre hilar una fortísima vinculación de su Venezuela natal con la Salamanca que la acoge. Una ciudad que ahora está llena de libros, de palabras que todo lo recrean y que, en el relato de Celia Corral Cañas se centran en experiencias tan complejas como la maternidad mirada desde una perspectiva nueva y sugerente.

Literatura con mayúsculas que ha requerido de búsqueda, trabajo compilador y sobre todo, abrazo de quienes comparten una misma tierra y, en ocasiones, no tienen oportunidad de conocer la obra de los otros. De ahí la necesidad de poner etiquetas que, en ocasiones son superfluas, porque no se trata de reivindicar la literatura de una zona, ni siquiera de un género en concreto, sino como bien demuestra en su trabajo Celia Corral Cañas, encontrar la excelencia, disfrutarla, hacerla visible para que, después de la lectura de este libro que se cierra con una breve bio-bibliografía de las autoras, podamos asomarnos a cada una de ellas en su totalidad… para descubrir no solo que las mujeres cuentan, y cuentan todas… sino ¡Lo bien que cuentan las autoras! Y lo vivo que está un género sólo menor en número de páginas… y sino, que se lo pregunten a los gatos del título del nuevo libro de Isabel Bernardo.