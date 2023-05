Silvia Domínguez renueva con el Perfumerías Avenida por dos años más: "Quiero acabar mi carrera aquí"

Silvia Domínguez ha renovado con el Perfumerías Avenida por dos años más. De este modo, la veterana capitana seguirá defendiendo los colores de su club tras una temporada llena de adversidades y sin títulos.

SILVIA DOMÍNGUEZ

Renovación: "Cuesta hablar (casi entre lágrimas). Si me emociona seguir, imaginaros el día que no siga. Sigue siendo un orgullo poder estar aquí y nunca ha habido dudas. Quiero seguir estando al nivel y después de un año muy complicado, igual las dudas sí que se incrementan, pero he acabado más segura que nunca de seguir. Quiero acabar mi carrera aquí y seguir dando grandes noches de baloncesto en Würzburg. Nos quedan títulos por levantar. Ponerme esta camiseta y ayudar es el máximo reto".

Emoción: "Cada año que pasa sí que ves más cerca el momento de acabar, pero aún lo sigo viendo lejos. La temporada ha sido muy dura y ser jugadora de élite implica mucho sacrificio. No quiero acabar el baloncesto de esta manera. Son dos años lo que me queda y no sé si acabará ahí. Iré año a año".

Próxima temporada: "Será complicada por lo que viene y se necesita mucho para tener un buen roster. Ya hemos visto lo que ha pasado con Mic y lo mismo hay que pensar en otras jugadoras. Cada año será más complicado y en la Liga hay igualdad. Avenida siempre da la cara".

Familia: "Es un club familiar y sin una gran estructura detrás. No tenemos las mejores instalaciones y otros igual sí las van teniendo. Aquí hay mucho corazón con la Marea Azul y eso permanecerá siempre. El éxito es que el equipo este año no se ha roto y el club podía haber estado jugando Eurocup, pero jugaremos la previa de Euroliga. Queremos a jugadoras que quieran estar aquí para jugar una previa, una Supercopa, finales o para todo lo contrario. La pertenencia debe ser mayor".

Próxima plantilla: "No sé mucho y estoy segura de que el club se moverá en una dirección muy buena. La ilusión de Jorge es muy alta y vendrán por lo que significa Avenida".

Calendario: "No sé muy bien cómo será, pero deberíamos no tener tanta carga e igual hay que tener un parón en Navidad. Si se tiene que empezar a principios de septiembre será por algo y aquí estaremos en agosto".

JORGE RECIO

Silvia: "La vamos a disfrutar varias temporadas más y me senté hace dos meses con ella para que lo que quería hacer. Queremos que se retire en Salamanca y todo han sido facilidades. Es su segunda ciudad, pero ya estamos peleando porque sea la primera. Gracias, gracias y gracias".

Orgullo del club: "No puede valorar la Silvia Domínguez que hay en la pista porque ya lo hacéis lo demás, pero la de fuera de la pista la deja pequeña. No se puede dejar escapar a alguien así y le puse a su disposición lo que necesitase".

Cazorla: "No es nuevo eso de que se vayan e intenté que siguiera, pero ha tomado una decisión".