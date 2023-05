Un grupo de rocieros crea un nuevo partido político... para no estar en una mesa electoral

Viendo que "el salto de la reja" se celebra la noche electoral no quieren saber nada de estos comicios

La última argucia para no estar en una mesa electoral, aunque en este caso no es ese el único motivo. Un grupo de rocieros viendo que "el salto de la reja" se celebra la noche electoral no quieren saber nada de estos comicios, por lo que han decidido crear un nuevo partído político para alegar que son candidatos y se presentan por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

'Unidos por Mazagón' es el nombre que han elegido, y es que algo parecido pasó ya en 2015, cuando las elecciones municipales también coincidieron con la romería del Rocío. Este evento no sólo disparó los votos por correo sino también las alegaciones para no participar como miembro de una mesa electoral.

El Rocío para ellos es sagrado, y no pienses que se van a molestar por ganar un voto para esas elecciones pero no que tienen seguro es que verán de cerca a la Virgen del Rocío.