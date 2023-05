Aprendamos fútbol de los mejores

En estos momentos, los entrenadores Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, gracias a la eliminatoria que ambos dilucidan entre R.Madrid y Manchester City, “Champions League”, son los dos entrenadores más admirados del planeta fútbol. Cada cual tiene sus argumentos futbolísticos gestados en sus excelentes carreras profesionales y, a veces, gusta conocer sus amplios puntos de vista que van constituyendo biblias, sobre todo si ganan partidos haciéndolo más que la mayoría.

Dijo Guardiola:

-“Si entrenas mal, juegas mal. Si trabajas como una bestia en el entrenamiento, juegas de la misma manera”.

-“Soy partidario de respetar un poco el proceso con los jóvenes. Se necesita tiempo para hacer que entiendan que “esto es difícil”.

-“Crear algo nuevo es lo difícil. Hacerlo, construirlo y conseguir que todo el mundo te siga es increíble”.

-“Esta es la belleza del deporte: unas veces ríes y otras lloras”.

-“Crees que nací sabiéndolo todo?”.—“Me esfuerzo por vivir con pasión y por no ser insensible a la vida. Las cosas me importan. Tienes que vivir así. De lo contrario, qué sentido tiene? No es posible complacer a todo el mundo y no tiene sentido tratar de ser lo que otros creen que deberías ser. Para mí, es importante ser quien soy, no solo para ser diferente, sino para ser lo más auténtico posible”.

Dijo Ancelotti:

-“Zidane lo cambió todo, porque puse al equipo alrededor de él, le hice un traje a medida para Zizou. Cambié mi estilo de fútbol, se lo debo todo a él”.

-“En el fútbol no hay magos con una varita mágica, requiere paciencia, encontrar jugadores que se adapten…”

-“El VAR llegó demasiado tarde. Sólo un necio podría pensar que no se necesita”.

-“En Madrid se me acusaba de tener una estrecha relación con los jugadores, en Múnich, de no tenerla… ¿La verdad? No quiero tratar con los jugadores, quiero tratar con las personas. Es diferente”.

-“En 22 años nunca he tenido una relación difícil. Sólo que hago elecciones y quiero que inteligentemente se entienda, además de una sociedad que las defienda”.

-“Hay que ganar con un fútbol ofensivo y espectacular. No creo que sea difícil ganar con un fútbol ofensivo”.

-“Ser favorito o no depende de la racha de un equipo”.

-“La regla del fútbol es que va a jugar quien lo merezca y vale para todos los jugadores y todos los equipos”.