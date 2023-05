Qué pasa realmente con las proteínas, tan de moda: ¿realmente es necesario tomar suplementos?

Estamos en una tercera "era de la nutrición", en un momento en el que todo es alto en proteínas, están de moda, pero hay que tener cuidado porque en muchos casos no está su ingesta de más justificada. La población española cumple con creces la ingesta diaria recomendada de proteínas, pero lo que realmente preocupa es que esas fuentes proteicas no son de calidad.

Así lo denuncia en una entrevista con Infosalus el dietista-nutricionista Aitor Sánchez, quien acaba de publicar '¿Qué pasa con la nutrición?' (Paidós), quien incide en que debemos partir de la idea de que los españoles en nuestra dieta consumimos más proteínas de las que deberíamos y además, hemos ido aumentando progresivamente nuestro consumo a niveles bastantes altos.

"Pero por que consumamos más cantidad de proteína como tal no tendría por qué ser perjudicial. El mayor problema viene de que la consumimos a partir de fuentes que no son muy saludables, y España se sitúa casi a la cabeza mundial en consumo de embutidos y también consumimos bastante cantidad de carne. No es tanto el problema de consumir tanta proteína sino de dónde proceden estas, de fuentes no saludables", incide.

Pero llegar a niveles de ingestas súper elevadas de proteínas, que puedan conllevar importantes problemas para la salud, es difícil con una alimentación saludable, según prosigue Sánchez. "Para esos niveles tendríamos que seguir una alimentación muy poco normativa, muy plagada de alimentos proteicos y también recurriendo a herramientas como la suplementación", añade este tecnólogo de alimentos.

PARA QUÉ SIRVEN LAS PROTEÍNAS

En este contexto, este experto resalta que las proteínas como tal cumplen con muchísimas funciones en nuestro cuerpo, es decir, de reserva, para cubrir a nuestras defensas y que el sistema inmunitario funcione bien, aparte por ejemplo de que construyen nuestras estructuras (músculos, dientes, huesos, etc).

Llevado al mundo del gimnasio, Aitor Sánchez señala que aquí dependerá de las razones por las que las consuma la persona, porque, reitera, no siempre está justificado. Es decir, indica que hay personas que las consumen porque buscan adelgazar y esta ayuda a saciarnos, "es un nutriente muy saciante la proteína"; mientras que otras buscan ganar masa muscular y también consumen más proteína, muy típico de este ámbito, a través de suplementos fundamentalmente.

Pero de todos modos, según reitera este dietista-nutricionista, muchas veces este producto se toma de manera innecesaria porque nuestra dieta la tiene en suficiente cantidad: "La gente si se estanca en ganancia de músculo no suele ser porque le falte proteína, sino porque o no entrena lo suficiente, o porque no consume la suficiente cantidad de energía. Se necesitan el estímulo, la suficiente proteína (pero no por más consumir más músculo construirás) y la energía en exceso".

Por tanto, preguntado sobre si se deben tomar o no suplementos de proteína, Aitor Sánchez resalta la idea de que "todo dependerá de los objetivos" de la persona, así como del nivel de actividad física, y con planes de entrenamiento muy exigentes. "En caso de decidir hacerlo la mayor parte de veces bastará con recurrir a fuentes proteicas saludables (las contamos más adelante) para alcanzar nuestras necesidades nutricionales", menciona.

Si por conveniencia o comodidad optamos por los suplementos dice que los más extendidos y recomendables son las proteínas en polvo, tanto en forma de concentrado como de aislado de proteína: "En polvo no solo pueden usarse para hacer batidos, sino que también se pueden incluir en recetas de masas o en cremas, para aumentar su aporte proteico. Los batidos ya preparados suelen ser muchos más caros e ineficientes, así como los alimentos fortificados en proteína que tienen un precio de venta demasiado elevado teniendo en cuenta sus características".

CUÁNDO SEGURO QUE SÍ SON ÚTILES REALMENTE

Pueden ser útiles igualmente en el caso de las personas mayores, como en algunas patologías a evitar la pérdida de masa muscular y a tener mejores recuperaciones. Por ejemplo, cita que en el ámbito clínico son básicas para prevenir la desnutrición por sarcopenia (pérdida de fuerza y de masa muscular); o la caxequia, una alteración metabólica que destruye el tejido muscular.

Este especialista en nutrición precisa igualmente que hay tres momentos vitales donde está justificada un incremento de la cantidad de proteínas que consumimos:

1.- Etapa infanto-juvenil, para apoyar el crecimiento.

2.- La tercera edad como hemos visto, porque ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular, lo que entre otros puntos reduce el riesgo de caídas y mejora su calidad de vida.

3.- La recuperación de procesos clínicos como cirugías, quemaduras, fracturas, entre otras, porque contribuye a la formación de nuevos tejidos.

FUENTES DE PROTEÍNA SALUDABLE

En último lugar, este tecnólogo de los alimentos recuerda cuáles son las principales fuentes de proteína saludable, con las siguientes opciones, según enumera:

·La carne: la menos recomendable de todas, y siempre mejor decantarse por la carne blanca, en especial el pollo y el pavo, evitar las carnes procesadas y la charcutería y embutidos.

·El pescado: fuente de proteína más saludable que la carne, elegir cortes al natural de pescado fresco como congelado ya que ambos son igual de saludables y evitar los derivados como el surimi o los palitos de merluza y tanto pescado blanco como azul son igual de saludables.

·Los huevos, estos se pueden tomar enteros.

·Las legumbres son la fuente de proteína más saludable que tenemos, y siempre priorizar las enteras, aunque también son saludables sus derivados, como las pastas de legumbres, el tofu, o la soja texturizada.

"El tema es que tendremos que recurrir a ellas porque no es lo mismo una carne fresca que una salchicha; no es lo mismo una varita de pescado que un filete de merluza; ni tampoco una legumbre o derivados como el tofu o la soja texturizada que tomar unas salchichas veganas; o un queso fresco que un postre lácteo", avisa.

Dentro de todas las categorías de fuentes proteicas hay alimentos más o menos saludables, según remarca, pero a nivel de compendio sí deberíamos aumentar más la proteína vegetal de nuestra alimentación y reducir la animal porque consumimos bastante de esta, concluye.