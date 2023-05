Las últimas tres paradas del tren de Unionistas

Once partidos acumula ya Dani Ponz como entrenador de Unionistas CF con un balance de 8 victorias, un empate y solo dos derrotas. Traducido al castellano, 25 puntos de los 33 que ha disputado, que le llevarían a ser líder en cualquier liga europea, casi con total seguridad.

Sería necesario que las ramas no impidiesen ver el bosque y que el empate de la última jornada ante el Racing de Ferrol no se convierta en decpción o algo parecido; una cosa es tener ilusión por algo y otra muy diferente es que 'ese algo' se convierta en una obligación. El play off debe ser un aliciente por el que luchar, sí, pero no debe convertirse en ningún objetivo, porque éste ya se ha logrado hace varias jornadas. ¿Que el equipo puede aspirar a más?

Por supuesto; y, además, lo tiene en la mano. La Copa del Rey genera mucha ilusión y es una competición muy atractiva para cualquier equipo, más todavía para Unionistas que ya sabe lo que es taer a Salamanca a dos 'Primeras', uno de ellos el mejor equipo del mundo: el Real Madrid dirigido entonces por Zidane. En la actualidad, ocupa esa quinta plaza que da derecho a la competición del 'KO' porque los filiales no computan para esta competición.

Parece que fue ayer cuando todo comenzó y Unionistas está ya a solo tres paradas de tren de terminar este apasionante viaje, que ha tenido un poco de todo: ilusión, desánimo, tristeza, subidón, 'bajón' y un éxtasis del que el equipo aún no se ha bajado ni se bajará en este último tramo de la liga.

Nueve puntos en juego para soñar con el play off y para asegurarse una Copa del Rey que sería un premio más que merecido por la última fase de liga que ha hecho el equipo del Reina Sofía, y que ya ha completado con otro éxito al jugar el año que viene de nuevo en Primera RFEF.

Pontevedra, CyD Leonesa y Fuenlabrada son las tres últimas estaciones para cerrar un viaje que puede terminar de la mejor manera posible, impensable hace solo dos meses. Son las cosas buenas y malas que tiene este deporte, que con el paso de los años no deja de sorprender... y mucho más si hablamos de Unionistas. Ya me entienden.

Chema Díez