Las quejas del Real Ávila por las condiciones de su partido en el Helmántico

Lamentan que no había agua, no pudieron usar duchas ni váteres, y lanzaron objetos a su portero

El Real Ávila, equipo eliminado por el Salamanca UDS en la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda RFEF, ha emitido un comunicado oficial en el que denuncia las condiciones que se encontraron en el estadio Helmántico. En este sentido, aluden a que no había agua en el recinto, por lo que no pudieron usar duchas ni váteres. Además, lamentan que se lanzaron objetos a su portero Ñete, que manifestaba: "Vergonzoso que se sigan viviendo estas cosas, hoy me ha tocado a mi pero en otra ocasión podría ser otro, ¡lamentable!".

Quejas del portero

? Desde el Real Ávila CF condenamos los actos antideportivos que han proporcionado ciertos aficionados del @SalamancaCFUDS , cambiando de grada para tirar objetos a nuestro portero @AntonioCelada13 ? También condenamos la falta de agua que en un día caluroso es importante. https://t.co/oLsFFlWxlT — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) May 7, 2023

Comunicado del Real Ávila