Carlos Felipe Arturo Jorge, sin más méritos que el de ser el hijo mayor de la reina Isabel II, fue proclamado, con el nombre de Carlos III, rey del Reino Unido el 10 de septiembre de 2022, dos días después de morir la reina madre, pero faltaba la guinda del pastel: su coronación, cuyos actos empezaron el sábado 6 de mayo de 2023 y todavía no han terminado.

Coronación austera

El monarca quería que los actos de la coronación oficial fueran austeros, pero o los organizadores no le han hecho caso, o austeridad en inglés no es lo mismo que en español. Se calcula que el impresionante despliegue de policías, los desfiles de lujosas carrozas, los miles de regios invitados y demás pomposos detalles rondan los ciento quince millones de euros que han salido de las arcas públicas. Si esto es austeridad, ¿qué demonios será para el nuevo monarca el despilfarro?

Ventajas del evento

El evento ha conseguido que los hoteles de Londres colgaran el cartel de “completo” gracias a los ciudadanos que querían ser testigos directos del histórico acontecimiento, que se llenaran los restaurantes y cafeterías durante unos días y que los vendedores de camisetas con recuerdos conmemorativos, pósteres, tazas, llaveros, bolígrafos y otros achiperres hicieran su agosto. Pero ni los ciudadanos que se sienten orgullosos del evento pueden creer que los ingresos superen a los gastos.

Cosas de cuentos

Los invitados en primera plana, los ciudadanos a pie de calle los menos, los más a través de las pantallas, el mundo entero ha podido disfrutar del juramento real, de la imposición de la corona al rey y a la reina consorte, del desfile del cortejo por las calles, del saludo de Su Majestad al pueblo desde el balcón de su palacio y otras ceremonias que no dejan de tener encanto. Pero no nos engañemos, estos actos tan costosos son ya más propios de cuentos de príncipes y princesas que de realidades propias del siglo XXI.

Vergüenza ajena

Estamos de acuerdo: los ciudadanos de un país no somos quienes para meternos en cosas que ocurren en otro y no nos afectan, pero estos días, cuando los medios de comunicación nos contaban al detalle los preparativos para la vistosa coronación de los reyes del Reino Unido, un periódico se hacía eco del terrible testimonio de una madre de otro país: tenía que drogar a sus hijos para ayudarles a descansar porque lloraban de hambre y no podían dormir, y ante estas realidades es imposible no sentir vergüenza ajena, porque para que un país se permita estos absurdos dispendios, otros tienen que vivir privados de pan, de libros, de medicinas y en guerra. Y los reyes son los primeros que están obligados a saber que en el reloj de los tiempos hace años que sonó la hora de que estas injusticias tienen que acabar ya.