Pepe Vázquez: "Algunas jugadoras seguirán y otras se irán... toca lamerse las heridas y despedirse de la gente"

Pepe Vázquez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha comparecido en rueda de prensa tras finalizar el segundo encuentro contra el Valencia Basket.

Valoración: "Hemos aguantando lo que hemos podido y le doy la enhorabuena al Valencia, que ha llegado mejor a la final. En la primera parte hemos dominado, pero luego ha costado. Felicito a mis chicas tras un año duro, pero no es un buen momento para mí. Le agradezco a la afición que haya estado impresionante y se merecían más que nadie el tercer partido".

Energía: "Las jugadoras lo han dado todo, pero físicamente no llegábamos en el mejor momento. Hay gente tocada y la realidad es que no estamos plenas. No es excusa, solo realidad".

Cambio de ciclo: "Es mejor hablar de eso en otro momento y había ilusión por el tercer partido, que lo hemos acariciado. Algunas seguirán y otras se irán... toca lamerse las heridas y despedirse de la gente. Sé que no estáis acostumbrados a perder".

Euroliga: "Jugaremos la previa y hay que seguir confiando en el proyecto".