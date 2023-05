Fredy Vacas Montero presenta su nueva novela en la Feria del Libro de Salamanca

Regresa un domingo de sol a la Plaza de los Libros Fredy Vacas, con la misma alegría y seguridad con las que nos visitó el año pasado con su novela El secreto del indiano. Rigurosa documentación histórica, acción trepidante, aventuras que atrapan al lector… de nuevo, los ingredientes que tan bien sabe manejar la autora salmantina radicada en Zamora, ciudad en la que es muy activa en el mundo cultural que disfruta la ciudad románica, se unen en su quinta novela, La maldición de la Dama Negra.

Tiene muy claras sus prioridades esta autora segura de sus dones. Quiere ser libre y controlar la publicación de sus obras, con lo cual sigue confiando en la autoedición que se adorna con las fantásticas portadas de Alberto Gato, que en este caso ha recurrido, a instancias de la propia Fredy, a un triángulo en el que los hermanos Cuéllar y la misteriosa dama de espaldas, emergen sobre un tablero de ajedrez, símbolo de las intrigas palaciegas, en medio de un paisaje abrupto. Ha elegido la escritora la época de Felipe IV, en pleno siglo XVII, situando la acción, más trepidante si cabe que en su anterior novela donde pesaban más los personajes y sus elucubraciones, en las posesiones españolas en Italia. Y eso nos recuerda su capacidad de documentarse, su minucia a la hora de recrear una época pasada, su talento para hacerlo presente de una forma muy natural mientras la acción, verdaderamente vertiginosa esta vez, nos lleva por Italia, el Mediterráneo –fantástica la descripción de los viajes por mar de entonces- y una España en la que se suceden las intrigas mientras el rey deja el poder a su valido, el Conde Duque de Olivares y la joven reina es presa de la malevolencia palaciega.

Esta vez, Fredy Vacas ha dejado el protagonismo absoluto al antagonista. Y ni los malos son tan malos ni los buenos, inmaculados. Cada personaje, sumido en una acción que no cesa, se deja arrastrar por las pasiones bajo la mirada compasiva de la autora. Amores, tramas políticas, engaños, diplomacias de altura en los correos del rey… la vida palaciega encierra peligros y placeres mientras la auténtica protagonista recorre los caminos de la guerra y los pasillos de la corte arrastrando sus joyas como una armadura. Poder y ambición que la autora sabe dosificar muy bien como nos cuenta en una presentación en la que su sonrisa es la mejor arma. Una presentación en la que cuenta que se interesó por la vida del rey Felipe IV leyendo un libro que encontró al azar, historia que le fascinó y se convirtió, con su dosis de intriga, amor y venganza en esa quinta novela que ha intentado ser “lo más fiel posible a la historia y a los personajes reales” documentándose exhaustivamente y dejando mucho también a la imaginación, siempre disfrutando del proceso.

“Soy como uno más de los personajes, reacciono con ellos, me emociono”, la autora reconoce que disfruta documentándose, escribiendo y llevando por los senderos de la guerra –los capítulos más dolorosos- a los que siempre pierden, enfangados en batallas de religión que no entienden y que son un empeño de los poderosos. La batalla del Valle de la Valtelina fue una tragedia de a Guerra de los Treinta Años que la autora describe sin perder el gozo por la aventura, el amor y los finales felices que le son tan caros. Porque Fredy Vacas disfruta escribiendo y los lectores disfrutan leyéndola y sobre todo, recuperando ese gusto por la aventura, por la lectura por placer, por el sitio de nuestro recreo que nos recuerda los libros de juventud que nos enseñaron historia y nos llevaron más allá de nuestras vidas. Unas vidas que la autora salmantina recrea en el fragor de la batalle diplomática y política, segura de que en la historia de España están las mejores historias. Historia con mayúsculas para entender el presente trufado de guerras y de intrigas actuales que no tienen, sin embargo, la gracia de los dos correos del rey que recorren Europa en su novela enamorando hasta a la misma reina y escapando, a duras penas, de la feroz venganza de la fantástica Dama Negra. Es la magia de la escritora Fredy Vacas Montero.