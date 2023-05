Viejos detalles para un transporte “nuevo”.

Paseo de Carmelitas 94, marquesina alejada del lugar donde se suele detener el vehículo.

Curiosa la casualidad de adjudicar ahora el Servicio Público del Transporte Urbano de Viajeros en el término municipal de Salamanca, tras años de espera. Todo fantástico, por supuesto mantienen la gestión privada de un servicio público con beneficio privado garantizado y pagado por toda la ciudadanía. Según el "bisoño" concejal Fernando Rodríguez “mejorará las comunicaciones de los barrios, será más moderno y ecológico y mantendrá las tarifas, entre las más baratas del país”, esto supongo si así lo aprueba cada año el Pleno correspondiente.

En la Calle de Los Valles Mineros, Centro de Salud de Capuchinos, sobran no menos de dos carriles pero ponen la marquesina lejos. Adornada con otro elemento frecuente: un contenedor.

Maravillosas las mejoras y los vehículos nuevos, confiemos no contraigan el virus de pantallas apagadas que suelen invadir a los actuales. Por supuesto habrá nuevas paradas, inevitable si hay nuevas líneas, y 109 nuevos paneles electrónicos informativos (esperemos también inmunizados). En este elemento fundamental del servicio quería parar, aunque parezcan perogrulladas fijémonos en algunos detalles.

En la Avenida de Portugal el contendor acompaña al indicador de parada hace décadas.

Las paradas deben estar señalizadas, si no difícilmente sabría quien conduce donde recoger o dejar viajeros que tampoco sabrían dónde subir o bajar. Si es posible, y necesario, se ponen marquesinas y postes en el resto de paradas. El problema surge cuando el vehículo no se detiene junto a la “señal”, quizás por no estar bien colocada o haberse alterado las dimensiones de la parada sin más cambios. Hay varios casos en la ciudad, como el del Paseo de Carmelitas origen de este comentario.

En la Avenida de Mirat el autobús no se detiene junto al poste, invadiría el paso de peatones. ¿Tanto cuesta moverlo?

Puede parecer una tontería, pero aparte de la seguridad que aporta a los usuarios saber el lugar exacto, también está el tiempo. Garantizar las frecuencias, sobre todo en horas de mayor tráfico, exige no perder tiempo a lo largo del recorrido. Un viaje es una sucesión continua de maniobras y acciones consumidoras de segundos, minimizarlas permite la puntualidad. Ya he comentado alguna vez la necesidad de parar el vehículo en el carril de circulación, entrar o salir de un andén requiere tiempo, incluso la maniobra puede resultar peligrosa si se va de pie, y si no está bien dimensionado puede crear problemas a personas con limitaciones de movilidad.

Parada del Paseo de Carmelitas 94 desde la perspectiva de la marquesina y el panel informador.

Con inclemencias meteorológicas esperar cobijado en una marquesina alejada del lugar exacto de parada sumará tiempo al desplazarse hasta el vehículo. No olvidemos los paneles informativos de tiempos de espera en el interior de marquesinas, si está apartado de ella difícilmente se conocerá la información. Y no insisto en el 10% de la población con algún tipo de discapacidad, la mayoría relacionadas con restricciones a su movilidad.

Supongo que el Ayuntamiento no vio el sobre ancho de la calzada al diseñar esta parada.

Podríamos seguir describiendo situaciones diarias vinculadas a este servicio público, pero nos hacemos una idea con lo mencionado. Resolver estas cosas mejora la calidad del servicio, su comodidad y rapidez, ¿por qué no se hace? Alguien estará cualificado, en el Ayuntamiento o la empresa, para identificar o averiguar y resolver. Pequeños detalles que denotan el verdadero interés por un servicio público clave en la movilidad urbana, en manos municipales. No las fotos de presentaciones de vehículos nuevos.

En la Plaza de España otra marquesina alejada del punto habitual de parada del vehículo.

Aprovechando, ¿qué fue de la propuesta de carril bus incluida en el Plan de Seguridad Vial de mayo de 2018?. “13. AMPLIACIÓN DE CARRIL BUS. 13. 1. EN AVENIDA DE MIRAT SENTIDO PUERTA DE ZAMORA. (…) Esta modificación mejorará la fluidez del transporte público, en una vía por la que circulan seis líneas de autobús urbano y varias metropolitanas, en ese sentido. (…) La incorporación a la Puerta de Zamora se vería sensiblemente mejorada, incrementando la velocidad comercial de los autobuses.”.

La atracción de contenedores por las paradas se incrementa en la Avenida de Villamayor.