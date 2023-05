Iker Fernández 'El Mene' se corona como triunfador del XII Bolsín Taurino Ciudad de Peñaranda

La centenaria plaza de toros de la Florida acogía este sábado la cuarta y última prueba que descubría al ganador de la XII edición del Bolsín Taurino Ciudad de Peñaranda.

El triunfador de este año, que también formara parte de los carteles de la novillada de las Ferias y Fiestas 2023 era finalmente el novillero de la escuela de Salamanca Iker Fernández, alias el “Mene”, que se impuso por un muy estrecho margen de puntuación sobre los otros compañeros de escuelas entre ellas las de Valencia y Palencia, proclamándose vencedor al “Mene”, como digo por algunos detalles, muy puntuales, pues hoy el nivel ha sido superior, y además hemos tenido un encierro de Montalvo, que ofrecido condiciones extraordinarias, becerras superiores, bravas en el montado al que acudían rectas de largo y hasta en tres ocasiones, codiciosas, entregadas y de boyantes embestidas, dando replica a unos novilleros que hoy llegaron al coso dispuestos todos a llevarse el premio, dejando patente que hay cantera, que hay jóvenes con animo y disposición para dar continuidad en esta difícil y zozobrante carrera de lidiar toros bravos.

Nada menos que cuatro de esta escuela salmantina se colaron entre los finalistas, tanto el vencedor, que mostro un toreo de mucha calidad, que mantiene la verticalidad, que remata las series con mucho empaque, como Manuel Tabernero, un torero animoso con un concepto muy particular, y formas de quietud llevando siempre toreada a la becerra y rematando las series con solvencia, en progresión con lo demostrado el año anterior.

Salvador Herrero, un joven con una desmesurada afición hijo y nieto de grades picadores del campo charro, muy solvente de capote, con una mano izquierda que corrió con limpieza y ajuste, falta quizá ese sosiego para darle mayor profundidad al muletazo, pero que no se arruga, ni pierde los papeles, sabedor de como se empieza en esto.

Siempre algún pupilo de Valencia se coloca en la final, caso que vivimos este año en Alberto Donaire, un chico que marca los tiempos de cada pase con mucha enjundia, que cita en el sitio correcto, que remata las series con suavidad y limpieza, un torero de una expresión inmejorable, que habrá que seguir pues tiene afición y talento sobrado.

De Palencia llego este mozo, que estuvo a punto de arrebatar el titulo a Iker, variado de capote, dominador con la muleta, mueve bien las muñecas, firme y con una estructura garbosa se le nota un torero poderoso atiende por Alejandro González y si continua esta progresión a buen seguro que hablaremos de él, pues sabe en lo que anda hizo una mas que interesante faena, a un animal que le ofreció calidad y cantidad de embestidas humillando, se atasco un poco al final.

Finalmente, un muy joven y fino torero de Salamanca Jesús Iglesias, que tuvo pasajes extraordinarios sobre todo al natural, que remato las series con solido argumento, que no desentono para nada con los compañeros, y que tiene una base tora muy asentada. Toca repetirse, la escuela de Salamanca tiene mimbres para ir forjando un ramillete de toreros, distinto en sus conceptos, pero muy interesantes de seguir otorgándoles oportunidades, con la esperanza siempre de que no se cansen, de que agoten todos los resortes sin dejar de intentarlo. Y aquí termino todo por este año, si esto tiene o no continuidad… se ira viendo.