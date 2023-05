Natalia Rodríguez desvela que ha roto con su novio, Manuel Alves. ¿Cuál ha sido el motivo?

"Me da mucha pereza pensar en el futuro, fluyendo siempre. De mi última pareja sabes que no me gusta hablar" ha asegurado

Fue hace casi un año cuando salió a la luz que la cantante Natalia Rodríguez estaba enamorada de nuevo tras su dolorosa ruptura en diciembre de 2020 con el futbolista Álex Pérez después de 13 años de amor. El 'culpable' de su felicidad, un atractivo modelo y empresario llamado Manuel Alves con el que en diciembre posaba por primera vez durante la fiesta de su 40 cumpleaños.

Sin embargo, lo suyo parece no haber funcionado y, tal y como ha revelado la triunfita en el estreno de 'UPA Next' este jueves en Madrid, está soltera de nuevo: "Me da mucha pereza pensar en el futuro, fluyendo siempre. De mi última pareja sabes que no me gusta hablar" ha asegurado, confirmando con un misterioso y discreto "yo estoy tranquila y fluyendo" que ya no está con Manuel.

Dejando la puerta abierta a que el futuro la sorprenda, Natalia reconoce que está "en una estapa tranquila y lo que tenga que ser será. Vengo de muchas relaciones y lo que tenga que ser será"; por el momento disfruta de su soltería que, como desvela con una sonrisa, le da "tiempo" y la posibilidad de "centrarme en muchas cosas y en mí misma": "Hago mucho deporte siempre, estoy para arriba y para abajo, siempre liada. Y lo que he aprendido con las rupturas que he tenido que al final es que se tiene que querer a uno mismo, es lo más importante" afirma.

"Llevo mucho tiempo viviendo sola y estoy súper contenta y feliz. He aprendido y me he dado cuenta que tengo amigos increíbles, que han estado en los peores momentos y siempre están ahí y te das cuenta de la riqueza que es, porque una pareja va y viene, te puede dejar, lo que sea, pero los amigos están para siempre y las parejas van y vienen. Me ha costado mucho aprenderlo pero ahí está" confiesa, destacando la amistad por encima del amor.