Jehu y la polémica de los abonados del Salamanca UDS: "Si por mí fuera, el fútbol sería gratis para que hubiera estadios llenos"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones acerca del encuentro a cara o cruz frente al Real Ávila en la vuelta del playoff.

Nervios: "Es la semana con más ganas de toda la temporada y solo pensamos en el partido. Hay nervios, presión y tensión".

Plan de partido: "Lo tenemos claro y somos conscientes de que hay que marcar dos goles. Hay que ganar por dos o más goles. ¿Marcar pronto? Debemos ir agresivos a buscar el gol. No podemos pensar en meter el segundo sin el primero".

Cambio de sistema: "Hay que ser contundentes y debemos buscar opciones de gol. Gabri es distinto a Padilla, cada uno da una cosa. Seguro habrá cambio de mentalidad y de ganas. Si Jon puede meter gol, seguro que lo mete desde la portería. Habrá situaciones para valorar con la alineación. Igual cambiamos a uno, nueve, diez...".

Ávila se adelanta: "Se trabaja y podemos encajar sin perder la eliminatoria. Podemos ganar 5-3 o 6-4, no solo un 2-0. No podemos bajar los brazos. El Ávila nos puede correr y hacer transiciones. Hay que cuidar lo de atrás".

Centro laterales o por dentro: "No es que haya automatismos, simplemente encontramos espacios".

Souley: "Estaba cansado y el Sol le lastima... es por si se broncea más".

Cobrar a los abonados: "No entro en mucho en estas decisiones, yo me dedico a entrenar. Si por mí fuera, el fútbol sería gratis para que hubiera estadios llenos. Yo no tengo que mostrar malestar a nadie. No vengo a juzgar que hace Rafa o Manuel".

Sin ascenso: "El equipo está para ascender".