Javier Hernández: "Si el club quiere, no va a haber ningún problema para que yo siga en Segunda o Segunda B"

Javier Hernández, entrenador de Unionistas FS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA tras clasificar a su equipo para el playoff y hablar de toda la actualidad al cumplir con creces el objetivo de la 22/23.

Playoff: "La valoración es muy positiva y el equipo se ha adaptado bien a la categoría. Desde enero ya se veía lo que podía ser y hemos crecido a partir de ahí. El trabajo semanal ha dado sus frutos. Conseguir esto en la primera temporada era una quimera porque teníamos un grupo con algunos jugadores de Segunda B, pero hacer algo así era impensable para el club".

Primera temporada en Segunda B: "Hacer playoff a las primeras de cambio significa mucho para mí. Hay que disfrutar del camino y nos costó mucho entrar en dinámica. Le doy un valor enorme a lo logrado".

Nuevo reto: "Lo primero de todo es amarrar la tercera plaza y ganar este sábado. Luego tengo claro que vamos a trabajar para ascender. El objetivo al entrar en playoff no puede ser otro que ascender, igual que cualquier equipo. No hay miedo a nada y jugaremos sin presión".

Ascenso: "Sería un hito histórico, ya no solo para Unionistas, sino también para Salamanca. Lograr el ascenso significaría volver a tener un equipo en categoría profesional".

Mejorar La Alamedilla: "Solo hay un pabellón más apto por así decirlo en Salamanca y es el de Würzburg. En La Alamedilla hemos notado mucho el calor y hay pabellones para poder hacer cosas. El fútbol sala es uno de los deportes que más se practica en la provincia y necesitamos mejorar".

Futuro: "No hay nada firmado más allá de este año, pero estoy muy cómodo en mi ciudad. Juanlu y yo decidimos ir mirando temporada a temporada, por lo que no hay nada cerrado. Me gusta mucho el proyecto. No lo puedo decir seguro, pero si el club quiere, no va a haber ningún problema para que yo siga como entrenador en Segunda o Segunda B".