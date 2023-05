Erica McCall, ex del Perfumerías Avenida, se retira del baloncesto

Sorpresa en el mundo del baloncesto con la retirada de Erica McCall, exjugadora del Perfumerías Avenida a lo largo de la presente temporada. Por su parte, la norteamericana llevaba tiempo arrastrando problemas de lesiones y ha decidido poner punto y final a su carrera.

Por otro lado, cabe recordar que la interior se marchó del club charro a finales de 2022 tras alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Asimismo, su aventura en las canchas ha finalizado con tan solo 27 años.

En defintiva, la yankee se ha despedido en sus redes de la siguiente manera: "Demasiadas palabras para expresar mi amor y gratitud por la pelota. He vivido con dolor de rodilla todos los días durante años, así que es hora de cerrar este capítulo de la vida. Sé que termina con mucha alegría. Gracias a toda la gente que me ha apoyado hasta ahora. Lo mejor está por venir".

Too many words to express my love and gratitude for ball. I’ve lived with knee pain daily for years, so it’s time to close this chapter of life. But, oh know it ends with much joy! Thank you to all of my people who have supported me thus far. Know the best is yet to come ? pic.twitter.com/diRod2UZxB