Dani Martín: “Salamanca lo tiene todo para tener un equipo en la Segunda División de fútbol sala como mínimo”

Dani Martín, el jugador salmantino de fútbol sala más reconocido a nivel nacional, se encuentra en las filas del 360 GG italiano y ha pasado revista a los proyectos deportivo que existen en su tierra natal, su carrera deportiva, en la que destaca las dos Copas del Rey que ha ganado, sus proyectos de futuro y sus deseos.

ETAPA ACTUAL

“Después de mucho tiempo en Jaén, que era mi zona de confort, decidí dar un salto y conocer otra Liga como la italiana, que es una de las más profesionales que hay en el fútbol sala. Opté por venir a Cagliari y enrolarme en las filas del equipo de la ciudad para disfrutar de una experiencia nueva”.

PRIMERA AVENTURA EUROPEA

“Busqué un club competitivo y que hubiera gente que pudiera echarme una mano. La dirección deportiva es argentina y hay varios compañeros de allí o España, que es algo que me ha facilitado mucho las cosas”.

DIFERENCIAS ENTRE ESPAÑA E ITALIA

“A la hora de jugar es parecido en todas las Ligas, pero en la italiana hay peculiaridades como la de que solo haya cinco extranjeros por equipo y eso condiciona. Las pistas en España son todas de 40x20 y aquí las hay de 38x18, que es algo que se nota”.

EL NIVEL Y EL AMBIENTE

“Jaén tiene una de las mejores aficiones del mundo y la masa social es tremenda, aunque sí que es verdad que en Italia también hay apoyo. A nivel de intensidad tienes que absorber muchos más minutos que en España”.

SUS MEJORES RECUERDOS

“El fútbol sala es constancia y una carrera de fondo, igual que cualquier deporte. Me ha dado lo mejor que tengo, que fue llegar a Jaén después de estar en Primera para lograr un ascenso, que es algo que se logró, y allí conocí a mi mujer y tuve a mi niño. El deporte me ha facilitado formar mi familia y eso ha sido lo más importante, aunque también he pasado malos momentos por una lesión grave”.

FUTURO

“Lo que busco es adaptarme a mi familia, ya que es lo que priorizo. Vine con la idea de disfrutar, conocer una nueva Liga y me está yendo bastante bien. A finales de mayo seguro que tomaremos una decisión y hay que consensuarlo todo bastante bien”.

FÚTBOL SALA SALMANTINO

“Sí que lo sigo y Unionistas está en una dinámica fabulosa. No me posiciono, pero creo que pasa como en el fútbol y si vamos todos de la mano siempre se puede hacer algo grande. Ojalá hagamos que Salamanca disfrute de un deporte profesional, que es algo que necesita. Si la gente se vuelca en Segunda B, imagina en la élite. Salamanca lo tiene todo para tener un equipo en la Segunda División de fútbol sala como mínimo. Es una ciudad universitaria y eso se puede aprovechar. Si alguien se siente ofendido, lo siento… pero ojalá haya un equipo profesional y mis palabras ayuden a ello”.

UNIONISTAS FS Y ALBENSE

“Son dos trabajos fantásticos, pero muy alejados. Alba da hasta lo que puede dar al ser un pueblo y lo digo con el máximo respeto, ya que sus recursos no son los mismos que en la capital. Unionistas está optimizando sus recursos, pero debe dar un paso más junto a la ciudad. Si La Alamedilla se llena en Segunda B, imagina en Segunda o Primera División. Hay mimbres y toca apostar”.

CIUDAD DIVIDIDA

“Ahí entra el tema de los egos, que es algo complicado y nadie quiere compartir lo suyo en el deporte. Me encanta ir al Helmántico a ver al Salamanca, pero lo que ha hecho Unionistas es un ejemplo al haber crecido desde abajo y más de lo que están haciendo creo que es casi imposible. Lo bueno de uno le falta al otro y así está todo”.

DESEOS

“Estoy ya disfrutando cada momento porque me quedaron dos, tres o cuatro años de carrera. Soñé con jugar en Primera, con ir a la selección y con ganar un título, que son cosas que he conseguido. Si no disfrutas, igual es mejor busca otra cosa y yo siempre me he divertido en la pista”.