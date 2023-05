¿Cómo es ser un speaker?: los entresijos de la vida de los cracks del micrófono del deporte salmantino desde dentro

En el mundo del deporte siempre hay una figura entre bambalinas que hace que todo evento tenga un color especial. Su cargo no es otro que el de speaker, pero detrás hay mucho trabajo de gente que tiene nombre y apellidos para que todo salga a la perfección. No es nada fácil armonizar los espectáculos, aunque con su talento es suficiente para que cualquier aficionado se quede con su voz. De este modo, la definición técnica es la de que es “la persona que aparece delante de una audiencia con el objetivo de compartir información. Son profesionales del discurso y su labor consiste en conseguir que la gente que esté escuchándole se sienta atraída por lo que está contando”. Su origen reside en Estados Unidos y se trata del nexo de unión entre el evento y el público. Por ello, tres individuos muy característicos como Víctor Sánchez, del Perfumerías Avenida, Miguel Ángel ‘Key’ Galán, de Unionistas, y Daniel Martín, del Salamanca UDS, han explicado a SALAMANCArtv AL DÍA los desconocidos entresijos de sus empleos.

De hecho, ‘DJ Completo’, que es el apodo del tercero de ellos, ha confesado el origen de sus días de gloria en la carretera de Zamora: “Un buen amigo como Luky, que por aquel entonces era el responsable de marketing del Salmantino en Provincial, me contactó y me dijo que si quería ser el CM del club para hacerle una presentación de lo que podrían mejorar las redes sociales en el club al presidente, que no era otro que Carlos Martín. Una vez dentro, él me avanzó el futuro como si de una película se tratase y así ocurrió. Lo de ser speaker surge básicamente porque yo me dedico al mundo de las bodas como DJ y ese fue el principio”. Entre tanto, Víctor Sánchez ha señalado que “debuté en 2016 con un partido de Euroliga frente al Sopron, ya que estaba en la cantera y el club se quedó sin speaker por motivos personales. Germán Rubio, el jefe de prensa, me lo pidió, pero lo rechacé al no haberlo hecho nunca y ya luego sí que me animé, especialmente gracias a mi primo”. Asimismo, ‘Key’ ha añadido que “el año del ascenso de Tercera a Segunda B me llegó la proposición y ya había hecho temas de animación en diferentes eventos, mientras que también había narrado partidos y trabajado en medios de comunicación. En Unionistas no puedo estar siempre, por lo que alguna vez lo he hecho junto a Tamara Asensio. Es algo que mola mucho”.

Por otro lado, los tres se han remontado a sus orígenes y Dani Martín ha manifestado que “es algo que siempre me había llamado la atención de cuando iba de pequeño al Bernabéu o el Helmántico. Acepté el reto cuando aún se jugaba en Las Pistas y luego ya nos fuimos para el ‘templo’. Fue increíble volver a revivir con música, voz y marcadores nuestro querido estadio”. Ante ello, Víctor Sánchez y Miguel Ángel Galán han destacado que “lo hicimos por darle colorido a los partidos de tu equipo y poder ayudar. Lo que queremos es encender la mecha. Hay elementos sonoros para hacer que todo funcione correctamente”. Sin embargo, tanto el del Perfumerías Avenida como el del Salamanca UDS tienen una manía compartida que es la de “llegar muy pronto” a los encuentros, aunque el de Unionistas ha asegurado que no tiene “ninguna”. Más allá de eso, en lo que coinciden es en la importancia de “conocer a los jugadores y estar preparados”, dado que lo mejor ante las dudas que puedan surgir “es preguntar”.

Además, el reconocido trío ha vivido momentos llenos de emoción, locura y diversión, pero han dejado claro a este medio de comunicación sus sueños. Por su parte, DJ Completo ha recalcado que “un privilegio sería el de ser el speaker del Salamanca en Primera División, pero también me encantaría hacerlo en el Real Madrid o la selección española”, algo frente a lo que Víctor Sánchez ha espetado que “me encantaría poder ser speaker en una Final Four de Euroliga con sede en Salamanca y que el Avenida fuese campeón. Es más, diría que mi sueño era salir al balcón del Ayuntamiento celebrando un título del equipo, que es algo que ya he podido hacer en repetidas ocasiones. Ojalá pudiéramos hacer más cosas a nivel acústico en Würzburg para que se mejoren las condiciones de la infraestructura del pabellón y crear un ambiente mejor con un espectáculo de luces como si fuese algo parecido a la NBA”. Para finalizar, ‘Key’ha indicado lo siguiente: “He hecho muchas cosas al margen de Unionistas y me gustaría llevar a cabo eventos con una cantidad de gente enorme, que se lo pasen bien es la clave y nuestra labor es acompañar y dejar que los profesionales del deporte sean los protagonistas. Lo más importante es el disfrute del público y que nosotros seamos animadores para dar ese golpe de riñón para que la cosa sea genial. Ojalá ser speaker de un Mundial o de unos Juegos Olímpicos en la jornada inaugural, aunque lo veo complicado. Lo que venga, bienvenido sea. Hacer lo que hago ya está muy guay”.

VÍCTOR SÁNCHEZ

Es un joven que ha demostrado que tiene ganas de ir dando pasos en su carrera como speaker, aunque ya ha vivido grandes momentos. Asimismo, el charro ha señalado que “es un privilegio el hecho de poder representar a la que es la mejor afición de Liga Femenina. Es mi pasión, mis colores y mis sentimientos volcados en mi trabajo. Intento dejar fluir la euforia en los momentos de locura. Würzburg sabe festejar mejor que nadie y en los momentos de tensión yo quiero transmitir energía”.

MIGUEL ÁNGEL 'KEY' GALÁN

Es un salmantino que se encuentra inmerso en labores políticas actualmente como candidato de ‘Se mueve Salamanca’ para las elecciones. Por otro lado, el speaker ha comentado que “ser la voz de Unionistas en el Reina Sofía es un orgullo. Poco a poco se irá mejorando todo en el estadio. La megafonía es clave y un placer, mola mucho y me parece que tiene su responsabilidad para que las cosas salgan bien. La gente debe encontrarse cómoda”.

DANI MARTÍN

Ha sido durante años la voz del Salamanca UDS en el Helmántico, aunque ahora su puesto lo ocupa Alber, ya que ahora su vida ha cambiado tras el nacimiento de su hija. No obstante, DJ Completo ha rememorado su pasado con alegría: “Para mí fue algo muy especial y un orgullo. Es algo completamente inolvidable que siempre me guardaré en mi memoria. Ver crecer desde prácticamente cero de nuevo al club de tu ciudad te deja sin palabras. La verdad es que es una pena que toda la racha actual y ojalá pronto volvamos”.