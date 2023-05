Semana del uno de mayo: Los que trabajan y no llegan a final de mes

A mi entender hay un valor muy importantes en una sociedad justa: el valor del trabajo. De ello hablan poco los políticos y los medios de comunicación

En nuestra sociedad se habla mucho del “derecho al trabajo” (me parece muy bien), pero muy poco de la “obligación de trabajar” (algo de lo que se habla poco).

¿Quiénes son este tipo de personas?

Quien escribió el Génesis nos cuenta que Dios nos castigó, entre otras cosas, a trabajar, con el “sudor de tu frente”. Habría que añadir: “quien pudiendo trabajar no trabaja, vive a costa del trabajo de los demás”. Una gran injusticia frecuente en nuestro país. Estas personas que creen que lo que regala el Estado cae del cielo y es “un derecho”.

Ya he felicito es estos textos al secretario general de UGT porque recientemente declaró que quienes no aceptan trabajar cuando se les ofrece trabajo, no deberían cobrar el “paro”. Desgraciadamente se le echaron encima numerosos políticos e incluso sus compañeros de sindicato. Claro, perder subvencionados, es perder electores.

San Pablo, en una de sus cartas, fue más contundente: “quien no trabaja que no coma”. Y lo escribió en un momento en el que los primeros cristianos compartían sus bienes.

¿Quiénes y cuántas son estas personas “gorronas”? Los cálculos se los dejo a usted. Lo cierto es que los datos del propio gobierno nos aseguran que hay miles de puestos de trabajo necesarios que no se cubren. Numerosos empresarios dicen, por una vez, lo mismo que el gobierno.

¿Qué sería de España sin las personas emigrantes? ¿Qué sería de la infancia, de las personas enfermas, viejas y dependientes? ¿Qué sería de nuestras huertas, agricultura y ganadería? ¿Qué sería de la construcción, los bares, la hostelería? ¿Cómo podrían trabajar numerosas mujeres u hombres sin la ayuda de la empleadas de hogar (ya nos da vergüenza llamarlas criadas o sirvientas? Tenemos que darles las gracias a tantos emigrantes y tratarles mejor.

También a tantas personas de origen español que aun trabajando no llegan a final de mes.

Esta semana del uno de mayo deberíamos dar las gracias a todas personas de origen español y a tantas emigrantes que tienen dificultades para tener una vivienda digna, comer adecuadamente y vivir con la angustia e si podrán o no llegar a final de mes.

Desde este punto de vista, nuestro país y numerosos españoles deberíamos ser conscientes de la grave injusticia que es el que tantas personas que trabajan vivan luchando solo para sobrevivir en condiciones muy precarias.

El trabajo es una obligación, pero quienes trabajan tienen derecho a no estar angustiados, no hacer colas en los bancos de alimentos o parroquias, por la gran desigualdad que hay entre quienes vivimos en España, este país que, según los gobernantes, va muy bien.

Si es verdad que la desigualdad no deja de aumentar en España ¿Para qué sirven nuestros políticos? ¿Cómo conseguir que el trabajo sea un derecho y, a la vez una obligación? ¿Y cómo vivir dignamente si se trabaja?