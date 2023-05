Cuidadores Técnicos de Servicios Asistenciales rechazan el preacuerdo del convenio colectivo

Los Cuidadores Técnicos de Servicios Asistenciales se manifiestaban este jueves a las puertas de la Junta de Castilla y León en Salamanca, para exigir a la Junta y a los sindicatos CCOO, UGT Y CGT que rectifiquen el preacuerdo del convenio colectivo para el personal de la Junta. "Han pactado unas condiciones laborales que nos denigran como profesionales y suponen un ataque a nuestros derechos y una involución en la atención a las personas con discapacidad intelectual", aseguran.

En el vigente convenio, recuerdan, para acceder a esta categoría profesional, se exige una titulación de Bachiller, Formación Profesional de Grado Superior o equivalente, en la negociación del nuevo convenio los representantes de estos trabajadores pretenden rebajar los requisitos de titulación de acceso a una Formación Profesional de Grado Medio, lo que supondrá una rebaja en la especialización profesional. "Bajar la formación redundará en una atención de menor calidad, algo que las personas con discapacidad intelectual no se merecen".

La Junta , añaden, "se escuda en el Acuerdo del SAAD, que es de obligado cumplimiento. Este es un acuerdo de MÍNIMOS, y compete a las CCAA su regulación. En CyL se estaban cumpliendo ampliamente éstos mínimos, exigiendo una titulación de FP Grado Superior para el acceso a la categoría de Cuidador".

Argumentan que la responsabilidad que conlleva el trabajar con personas con discapacidad "no puede dejarse en manos de trabajadores no cualificados. Existe una titulación de FP grado Superior que es INTEGRACIÓN SOCIAL, que se adapta perfectamente al mundo de la discapacidad actual, al modelo que durante los últimos 30 años ha desarrollado la Gerencia de Servicios Sociales y que ahora quiere tirar por la borda volviendo a un modelo asistencial. No vamos a permitir que se abandone un modelo puntero del que todos los Cuidadores estamos orgullosos".

Enfado con la Junta y los sindicatos

Por otra parte, señalan, la Junta de Castilla y León, "en connivencia con los sindicatos citados, segregan a las personas con discapacidad intelectual. Serán ciudadanos de primera, si son atendidos en la Consejería de Educación donde a los profesionales que los atiendan se les exigirá una Formación Profesional de Grado Superior, y ciudadanos de segunda, si son atendidos en la Gerencia de Servicios Sociales, donde se quiere exigir Formación Profesional de Grado Medio".

Por todo ello, piden a la Junta que "la titulación exigida para nuestra categoría sea Integración Social, una titulación de FP de grado superior, el mismo grado que teníamos hasta ahora". Con motivo del 1 de Mayo "muchos compañeros a lo largo de la comunidad salieron a plantar cara a los sindicatos, ante lo que consideramos un ataque directo a nuestra dignidad como trabajadores y una discriminación a las personas con discapacidad. En todas las provincias de Castilla y León vamos a seguir manifestandonos", concluyen.

Fotos de David Sañudo