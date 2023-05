Poveda: "Si metes el primero, la eliminatoria se le pone a ellos más complicada. Un 2-0 en el Helmántico es posible"

Víctor Poveda, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de la actualidad de su equipo.

Ambiente: "Hay ganas y el equipo del otro día no salió como queríamos, pero hemos tenido ocasiones para marcar gol en estos dos partidos y ojalá se dé bien".

2-0 en contra: "Está claro que los primeros 40 minutos fueron buenos, pero luego ya nos costó más en la segunda parte y se volvió como algo más típico de Tercera. Los partidos de playoff dependen de las áreas".

Su nivel: "Me encuentro bien y pude hacer daño por banda porque nos cerraron el juego interior. Toca seguir así y ayudar al equipo el domingo. ¿Titular? Todo el mundo quiere jugar y espero poder salir de inicio, aunque este año me he sabido adaptar a todo".

Nervios: "Siempre hay porque puede ser la última semana de la temporada, pero el equipo se dejará el alma y hay que tener esperanzas para darle la vuelta. Un 2-0 en el Helmántico es posible".

Ventaja en la prórroga: "Cuantos más goles, mejor... pero tiene que llegar el primero. Si metes el primero, la eliminatoria se le pone a ellos más complicada".

Afición: "Nunca había vivido algo así y les daremos motivos para creer. Les doy las gracias".